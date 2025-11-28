La Liga Salteña sancionó a dos dirigentes de Gimnasia y Tiro

El Tribunal de Disciplina de la Liga Salteña de Fútbol resolvió aplicar severas sanciones contra dos dirigentes del club Gimnasia y Tiro. El presidente de la institución, Marcelo Mentesana, recibió una suspensión de 42 meses, mientras que Mauricio Chaneton fue sancionado con 18 meses.

Ambos quedan inhabilitados para ejercer funciones directivas en la Liga y en el propio club, en asuntos vinculados al fútbol. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla que las medidas responden a una situación que involucra al presidente de Gimnasia y Tiro y a otras personas, acusadas de conductas consideradas inmorales con el objetivo de impulsar la intervención de la Liga Salteña y de su titular, Sergio Chiban.

Alcances de la sanción

• Marcelo Mentesana: suspensión de 42 meses

• Mauricio Chaneton: suspensión de 18 meses

• Ambos dirigentes no podrán ejercer funciones en la Liga ni en clubes afiliados en asuntos relacionados con el fútbol

• Quedan impedidos de representar a la institución y de participar en reuniones de comisión directiva o cualquier encuentro vinculado a la actividad futbolística.

Los dirigentes sancionados podrán apelar la resolución ante el departamento de disciplina de AFA.