Gritos, disparos, corridas y tensión tras un partido de fútbol salteño, ¿dónde pasó?

Nuevamente, la violencia en toda su expresión se apodera de una actividad de recreación como lo es el fútbol, tiñéndolo de salvajismo y temor cuando un partido de este deporte concluyó con gritos, corridas y hasta el sonido de detonaciones de armas.

Según la información compartida por el sitio De Frente, este nuevo caso tuvo lugar en el sur provincial, más precisamente en la localidad de La Candelaria, durante un encuentro que confrontó a los clubes Manuel Chamorro y Libertad.

En base al medio citado, esta batahola se suscitó este domingo 28 de septiembre, mediando las 16:00 horas, cuando mientras transcurría el encuentro futbolístico, el mismo precisó su suspensión a raíz de disturbios en una de las tribunas.

Los mismos eran ocasionados por simpatizantes del Club Chamorro. Aparentemente y tras el desalojo de los hinchas, la violencia continuó fuera de las instalaciones, donde se escucharon disparos realizados por efectivos policiales, procurando dispersar a los grupos en conflicto.

Al parecer, hubo personas aparentemente lesionadas producto de los enfrentamientos y la hecatombe que se montó. Mientras tanto, autoridades investigan lo sucedido, sin descartarse la aplicación de sanciones para los responsables.