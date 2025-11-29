A nueve años de la tragedia de Chapecoense, un sobreviviente contó detalles de lo sucedido

Nueve años después de la tragedia de Chapecoense, el testimonio de Alan Ruschel impactó a la comunidad futbolera. Es que el sobreviviente, y actual capitán de Juventude, revivió los últimos momentos antes del accidente.

Ruschel recordó que el vuelo hacia Medellín "debía convertirse en una celebración para Chapecoense" por la final de la Copa Sudamericana.

El brasileño contó que "el piloto avisó que el descenso estaba por iniciarse", aunque el avión repitió maniobras sin éxito hasta que las luces se apagaron, momento en el que el silencio invadió la cabina y el nerviosismo previo a la tragedia comenzó a expandirse.

También explicó que "el aparato no había generado sospechas previas", más allá de detalles administrativos de contratación habituales para un club sin experiencia en competencias internacionales.

Elegir un asiento diferente pudo haberle salvado la vida, es que Ruschel cambió de lugar con un compañero y permaneció en él hasta el siniestro. El jugador no recuerda el rescate, aunque los que lo asistieron asegura que entregó sus documentos y pidió comunicarse con su padre en medio de un estado de shock.

Debido al episodio, Ruschel sufrió lesiones en la columna que pusieron en duda su posibilidad de caminar, aunque reacció de forma positiva en los primeros exámenes y pudo volver a jugar al fútbol profesional.

El defensor reconoció que "desconocía la magnitud de la tragedia al despertar en el hospital" y que "recién con la intervención psicológica asimiló la pérdida de sus compañeros".