Mañana inicia la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

Desde la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informaron que durante la primera quincena de diciembre realizarán la carga del programa Boleto Solidario.

La recarga se realizará en el Hospital Público Materno Infantil, Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución y Unión y en el CCM (Centro Cívico Municipal).

Se debe recordar que el beneficio es exclusivo para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia para vecinos con domicilio en capital.