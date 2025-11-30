Mañana inicia la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

Mañana inicia la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembreMunicipal30/11/2025Guillermo Caliuolo
Desde la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informaron que durante la primera quincena de diciembre realizarán la carga del programa Boleto Solidario.
La recarga se realizará en el Hospital Público Materno Infantil, Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución y Unión y en el CCM (Centro Cívico Municipal).
Se debe recordar que el beneficio es exclusivo para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia para vecinos con domicilio en capital.
- Lunes 1° de diciembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301
- Martes 2 de diciembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad
- Miércoles 3 de diciembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia
- Jueves 4 de diciembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
- Viernes 5 de diciembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
- Martes 9 de diciembre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
- Miércoles 10 y jueves 11 y viernes 12 de diciembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240
Te puede interesar
Waze llegó al tránsito salteño: "La app nos muestra dónde actuar primero y en tiempo real”
Carolina Perez CentenoMunicipal27/11/2025
Tras abandonar el Concejo Deliberante, Linares volvería a la Subsecretaría de Inclusión Social
Guillermo CaliuoloMunicipal27/11/2025
¿Cómo funcionará el servicio de cremación gratuita de la ciudad de Salta?
Guillermo CaliuoloMunicipal27/11/2025
Núñez Burgos sigue hasta 2026: “Hicimos una Defensoría más profesional y más visible”
María Victoria ArriagadaMunicipal27/11/2025
Habrá que esperar a marzo para el nuevo Defensor del Pueblo, Núñez Burgos sigue interinamente
Sebastián Quinteros NavarroMunicipal27/11/2025
Lo más visto