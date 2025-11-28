El conmovedor mensaje que compartió Axel, tras el accidente donde murieron sus fans

Una tragedia enluta a las localidades Alcorta y Máximo Paz del departamento Constitución de la provincia de Santa Fe. Es que un fatal accidente se cobró la vida de cuatro mujeres que volvían de un recital.

Entre las víctimas había dos docentes, muy queridas en la comunidad educativa de Máximo Paz, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercios y Afines también de Máximo Paz, y un mecánico de Alcorta, reconocido en toda la región por su vínculo con el automovilismo y el karting.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando un Volkswagen Gol que regresaba de Melincué —donde un grupo de amigas había asistido a un show gratuito del músico Axel— colisionó de frente con un Ford Focus gris que se dirigía en sentido contrario. El conductor del segundo vehículo, un hombre de 49 años, viajaba desde Alcorta hacia Melincué. El impacto fue devastador y no hubo sobrevivientes.

A través de sus redes sociales el cantante compartió un mensaje lleno de profunda emoción.

“Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender” escribió en sus redes. Agregó que: “no existen palabras que alivien algo así”.

Una de las víctimas, Claudia Risso, era miembro del club de fans y había presenciado el sábado el recital del artista y se había tomado una foto con él, la cual compartió en sus redes.