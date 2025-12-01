Desde hoy podés inscribir a los chicos a las Colonias de Vacaciones: Mirá qué tenés que llevar

Desde hoy y hasta el 5 de diciembre, la Municipalidad de Salta habilita las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano, que este año serán totalmente gratuitas e inclusivas.

Las familias podrán registrar a los niños de 6 a 12 años en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale, de 8 a 12, presentando certificado médico y fotocopia del DNI.

La propuesta, coordinada por la Agencia Salta Deportes, ofrecerá actividades recreativas, deportivas y de natación tanto dentro como fuera de las piletas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la diversión y la integración. “Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado”, destacó Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.

Las colonias funcionarán en los balnearios Xamena y Vitale, donde los chicos podrán disfrutar de jornadas de juegos, deportes y aprendizajes vinculados especialmente al uso seguro del agua. Según anticipó la funcionaria, ambos complejos estarán habilitados para garantizar un verano con mucha recreación y actividades acuáticas.