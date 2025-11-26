Atentos papis: El lunes abren las inscripciones para las Colonias de Verano en el Xamena y Vitale

La Municipalidad anunció que el próximo lunes comenzarán las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano, organizadas por la Agencia Salta Deportes. El registro será totalmente gratuito y estará habilitado del 1 al 5 de diciembre, de 8 a 12 hs, en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale.

Las colonias están destinadas a niños de 6 a 12 años. Para inscribirse será necesario presentar certificado médico y fotocopia del DNI.

"Van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias"

“Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado”, señaló Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.

Desde el municipio destacaron que la propuesta será inclusiva y que todos podrán participar. Los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán diferentes deportes y compartirán actividades recreativas pensadas para fomentar amistades y hábitos saludables.