“Nunca vi tanta saña”: Marcharán por el joven golpeado a la salida de un after

Un grave episodio de violencia registrado en Aguaray mantiene en estado crítico a Federico Villagra, un joven que fue brutalmente golpeado durante la madrugada del domingo en una cancha donde, según vecinos, suele funcionar un after. Su familia asegura que los agresores actuaron con “saña” y que ya habían protagonizado otros ataques en la zona.

"Lo golpearon, lo tiraban al piso, lo subían a una camioneta y lo seguían golpeando”

En diálogo con QuePasaALaMañana, Marisol, tía de la víctima, relató cómo se originó la agresión. Contó que Villagra intentó intervenir para frenar una pelea: “Él quiso decir ‘basta de violencia’ y ahí lo atacaron. Lo golpearon, lo tiraban al piso, lo subían a una camioneta y lo seguían golpeando”, expresó.

Según la familia, antes del ataque a Villagra, el mismo grupo habría agredido a otros jóvenes. “La gente tenía miedo de denunciarlos porque actuaban como una mafia”, afirmó.

Hasta el momento hay tres detenidos: un hombre de apellido Reynaga, otro de apellido Ortega, oriundo de Salvador Mazza, y un tercero identificado como Galván. No se descarta que haya más involucrados, ya que continúan apareciendo fotos, videos y testimonios que comprometen a los sospechosos.

"Nunca vi tanta saña en un cuerpo"

Villagra fue hallado agonizante por un vecino que lo llevó hasta la casa de sus padres. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a mencionar los nombres de quienes lo atacaron. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a Orán, donde ya ingresó a su tercera cirugía. Sufre peritonitis y severos daños intestinales. “El médico nos dijo: ‘Nunca vi tanta saña en un cuerpo’”, relató su tía.

La familia convocó a una marcha hoy a las 19 hs en la plaza central de Aguaray para pedir justicia y exigir que el caso no quede impune. “Federico está peleando por su vida y confiamos en que la Justicia actuará”, finalizó Marisol.