“Más que subsidios, hacen falta incentivos”, advirtieron desde la industria salteña

El presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, planteó una mirada optimista frente al contexto económico y político, aunque pidió al Gobierno nacional avanzar en reformas estructurales que brinden previsibilidad y confianza.

“Quiero ser optimista. El Gobierno necesita estabilidad para concretar los cambios que el país requiere. Los argentinos debemos compartir un mismo rumbo”, afirmó en diálogo con El Tribuno.

Gómez Naar consideró que el escenario geopolítico actual posiciona a Argentina en un lugar estratégico con grandes oportunidades. “Tenemos que aprovecharlo. Pero sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni producción”, sostuvo.

El dirigente industrial también se refirió al sistema de subsidios y pidió prudencia en el manejo del gasto público. “Más que subsidios, deben existir incentivos. En un momento en el que no hay plata, el Estado tiene que controlar mejor y gastar con responsabilidad”, señaló.

Finalmente, insistió en que el desafío es mantener el equilibrio fiscal sin frenar la producción:

“La industria puede ser el motor de la recuperación si se crean las condiciones adecuadas”