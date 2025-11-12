Tabacalera internacional cerró su planta en Jujuy y despidió empleados, ¿qué pasará en Salta?

Preocupación se suscitó en la industria tabacalera del norte argentino, particularmente en la ciudad de Perico, Jujuy, luego de que la multinacional Alliance One decidiera cerrar su planta de acopio y despidiera a 115 trabajadores. Este cierre repentino no solo dejó a familias sin sustento a pocas semanas de las fiestas, sino que también generó un impacto social directo en el comercio y la producción de la economía regional jujeña.

La decisión de este gigante estadounidense, cuya sede principal se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, afecta gravemente a Perico, donde la actividad tabacalera es un pilar fundamental. Con este caso, la preocupación se extendió hasta nuestra provincia, respecto a qué pasaría con las actividades y los empleados que tienen en Salta.

Ante la incertidumbre por el cierre en la provincia vecina, la empresa salió a dar un mensaje de calma para sus empleados y productores a nivel local pues, en diálogo con InformateSalta, el gerente de Relaciones Institucionales de Alliance One, Alan James, fue categórico al indicar que nada ocurrirá con las actividades y los empleados de aquí.

James se encargó de llevar tranquilidad a los trabajadores y proveedores salteños, desmintiendo cualquier rumor sobre un posible cese de actividades o despidos en la provincia. “En Salta no pasa nada, no va a pasar nada, en Salta vamos a seguir todo igual, no sé quiénes dijeron que iba a pasar algo pero no va a pasar nada en Salta”, aseguró el directivo para despejar cualquier duda.

El gerente garantizó la continuidad de las operaciones, buscando sostener la cadena de valor en la provincia. Subrayó que la decisión de cierre fue un hecho puntual que afectó exclusivamente a la planta jujeña: “Seguimos con nuestros productores, con los proveedores, seguimos procesando, en Salta seguimos como veníamos haciéndolo, no va a pasar nada”.

El mensaje de James es un alivio para los empleados salteños de la tabacalera, ya que confirma la estabilidad de su fuente laboral en el corto y mediano plazo. “Le damos tranquilidad a los trabajadores de aquí, lo que pasó fue en Jujuy pero en Salta todo normal, seguimos todo como lo venimos haciendo”, concluyó el representante de la multinacional.