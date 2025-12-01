Hay monotributistas que deberán pagar $500.000 en diciembre

ARCA informó que a partir del mes de diciembre, se registrarán nuevos montos en los valores de la cuota del monotributo en diciembre.

Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes. En este sentido, las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente.



Aquellos monotributistas pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos. Por otro lado, la próxima actualización de estos valores llegará en febrero del próximo año.

En diciembre, las categorías del monotributo serán las siguientes, junto con sus topes de facturación respectivos:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90