Adiós a Fernando de San Román: La despedida de un hombre visionario que eligió transformar su tierra

Hay personas cuya presencia transforma silenciosamente el suelo que pisan, personas que no necesitan alzar la voz para marcar un rumbo, porque lo hacen a través de su trabajo, de su legado, de su forma de ver el mundo. Fernando de San Román fue uno de esos hombres. Un hacedor incansable, un soñador práctico, un espíritu que sostuvo siempre la convicción de que la vida se construye con decisión, con trabajo y con un compromiso real con el lugar que se habita.

Hoy, la noticia de su partida golpea a toda la comunidad productiva y empresaria del NOA, a su familia, a sus equipos y a quienes tuvieron el privilegio de escucharlo, aprender de él o simplemente compartir una idea, un gesto, un consejo, una mirada distinta sobre las cosas.

Ingeniero, empresario, productor, escritor… y, fundamentalmente, un hombre de una humanidad ejemplar. Fue un gran visionario, un verdadero emprendedor antes de que la palabra se popularizara, porque tenía ese don de reconocer oportunidades y actuar con generosidad para que otros pudieran crecer junto a él.

Fernando tenía esa condición excepcional de leer el contexto con profundidad, de ver donde otros solo veían lo obvio, de encontrar oportunidades en territorios que parecían quietos y, sobre todo, de ser generoso con esas oportunidades, para que más personas pudieran crecer, desarrollarse y transformar la realidad a su lado.

Un soñador que eligió construir futuro en Salta

La historia que lo uniría para siempre con la producción de legumbres en nuestra provincia comenzó en 1983, cuando decidió adquirir una propiedad en Metán Viejo. No había allí más que un pequeño depósito y una planta de procesamiento. Pero para Fernando no era un lugar vacío, sino un punto de partida.

Con visión y coraje, audacia y sensibilidad comenzó a comprar legumbres a productores locales, a procesarlas, a comercializarlas, a abrir caminos comerciales que entonces parecían imposibles. Aquella apuesta, que muchos habrían considerado pequeña, fue el origen del ecosistema de empresas de Familia Crestón, una de las referentes más importantes de la región.

Era un “foráneo”, como él mismo decía, pero pocas personas devolvieron tanto a la tierra que los recibió.



En su largo recorrido fue protagonista de espacios institucionales estratégicos, especialmente de la Unión Industrial, donde defendió con convicción la producción regional, el trabajo local, el desarrollo federal y la idea de que el país se construye desde el interior, junto al campo, junto a los productores, junto a quienes apuestan a quedarse y a hacer.

Cuando algo lo interpelaba, se involucraba. Y cuando algo lo enamoraba lo defendía como quien cuida una herencia preciosa.

Soñador, idealista, intenso, incansable. Cuando algo le interesaba, lo tomaba con el alma entera. No buscaba solo resultados; buscaba impacto. Buscaba trascendencia.

El escritor que abrió sus puertas internas

En septiembre de este año, Fernando presentó su libro “Las 7 puertas”, un conjunto de cuentos y reflexiones donde dejó ver una dimensión íntima; la del hombre que piensa la vida como un tránsito entre decisiones, aprendizajes y umbrales que se abren con valentía.

Su libro fue también un gesto hacia el futuro: su forma de entregar al mundo aquello que llevaba adentro. Allí escribió sobre el amor a la naturaleza, sobre la vejez, sobre la memoria, sobre la soledad, sobre los misterios de la vida.

En ese momento, y pensando en su legado nos dijo:

“Quizás no todos mis nietos me lleguen a conocer en profundidad, pero sé que estas páginas guardan algo de mí. La literatura tiene esa fuerza: la de permitir que una voz se escuche aun cuando el cuerpo ya no está. En el fondo, escribir fue mi manera de abrazar a los que vendrán”

El hombre que deja huella

Desde InformateSalta acompañamos a su familia, sus amigos, sus equipos de trabajo. Lo despedimos con profundo respeto, con gratitud sincera y con la certeza de que su legado seguirá vivo en cada paso que se dé dentro y fuera de la empresa que fundó.

El espíritu de Fernando seguirá encendido en cada proyecto, en cada decisión, en cada cosecha, en cada historia de vida que él tocó.

El último adiós a Fernando de San Román será en la Sala Velatoria de PIEVE de Metán, ubicada en 20 de febrero esquina Salta, desde las 23horas. Mientras que el sepelio será en el Cementerio Privado Parque del Amanecer en Metán Viejo, mañana martes 2 de diciembre a las 17 horas.