El hospital de Orán en alerta por los viajeros con sarampión: Dónde comunicarse

En los últimos días se dio a conocer que viajeros con sarampión estuvieron a bordo de un colectivo de la empresa Balut. El micro salió desde el municipio de Orán con destino a la provincia de Buenos Aires, ante esta situación se tomaron medidas.

Desde el hospital San Vicente Paul, se emitió un comunicado a la sociedad con el fin de estar alerta. “Desde nuestro hospital informamos que, según lo comunicado por el Ministerio de Salud de Salta, las personas que viajaron el 14 de noviembre en un micro de la empresa Balut S.R.L. (salida 15:00hs desde Orán a Buenos Aires) que podrían haber estado en contacto con un caso sospechoso de Sarampión” describe el comunicado.

“Recomendamos estar atentos a posibles síntomas como fiebre alta, manchas en la piel, tos, secreción nasal o conjuntivitis. Por favor comunicarse al: 3878-324834 de la Dra. Méndez Gabriela Jefa del Programa de Epidemiologia, para recibir orientación adecuada antes de concurrir por favor con el uso de ‘BARBIJO’” destalla desde la dirección del hospital.

“Este aviso es preventivo y busca acompañar a la comunidad con información clara y responsable” finaliza el comunicado difundido a través de las redes sociales.