Alerta por posibles casos de sarampión en Salta: “Los próximos 20 o 30 días serán cruciales”

Luego que cuatro personas que atravesaron Salta fueran confirmadas como casos de sarampión en Uruguay, el director de Coordinación Epidemiológica, Francisco “Paco” García Campos, explicó a InformateSalta cómo se prepara la provincia ante el riesgo de reintroducción de la enfermedad.

“A raíz de los casos detectados, estamos haciendo el seguimiento de todas las personas, en los próximos días vamos a tener el dato total de personas que se quedaron en Salta", sostuvo el funcionario.

No obstante, aclaró que la dispersión de los pasajeros complica el proceso. “Esas personas se repartieron por todo el país. Se las está captando en diferentes provincias para ver en qué condiciones están”, agregó.

Si bien, por ahora, no se detectaron casos que enciendan alarmas, aseguró que "los próximos 20 o 30 días serán cruciales”.

En simultáneo, adelantó que están trabajando de manera coordinada con los equipos de epidemiología de Yacuiba (Bolivia) y Salvador Mazza para delinear acciones conjuntas.