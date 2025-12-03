¡Guía para papás! Conocé dónde inscribir a los chicos en las colonias de verano y cuánto cuesta

Sociedad03/12/2025Por María Victoria ArriagadaPor María Victoria Arriagada
Colonia de vacaciones

Al fin llegaron las vacaciones, momentos de distensión y disfrute para los más chicos después de un ciclo lectivo de mucho estudio. 

Por eso las colonias de vacaciones son las mejores aliadas para crear recuerdos inolvidables, forjar amistades y disfrutar de la temporada de verano. 

CAMPO QUIJANO“Hay visitantes pero la gente viene por el día y se va”: el desafío turístico que enfrenta Campo Quijano

Desde InformateSalta nos comunicamos con los distintos predios que brindan estos espacios: 

La colonia de vacaciones de la UNSa es una de las primeras en comenzar, arrancando el 9 de diciembre hasta el 25 de febrero del 2026, y ya están abiertas las inscripciones para niños y niñas de 3 a 14 años, tendrán actividades recreativas, deportivas, campamentos, salidas, talleres y excursiones. Habrá dos turnos de 9hs. a 12:30hs. y de 14:30hs. a 18hs.

Para inscribirse deben acceder al formulario y presentar la ficha en la Dirección de Deportes abonando el arancel en efectivo, costando por mes para un niño $90.000, para dos $80.000 c/u, para tres colonos o más $70.000 c/u. Pueden hacer también un pago quincenal para un colono de $60.000, dos o más $50.000 c/u, mientras que por semana un colono abonaría $40.000 y dos colonos o más $30.000 c/u. 

Colonia de vacaciones Campo QuijanoVerano adolescente en Campo Quijano: Natación y colonia de vacaciones

Club Popeye inicia la colonia el próximo 15 de diciembre, contará con dos turnos a la mañana de 9hs. a 12:30hs. y por la tarde de 14hs. a 17hs. pueden concurrir menores de 5 a 13 años para disfrutar de distintas actividades deportivas, recreativas y natación, además tendrán viernes temáticos con cocina, manualidades, fiestas o camping dependiendo del día. 

El precio varía dependiendo del tiempo que vayan a participar, por los dos meses se abonaría $250.000 y un mes $150.000, también se puede pagar por quincena o semana. Para inscribirse deben concurrir a la Secretaría del Club en calle Arenales de lunes a viernes de 9:30hs a 12hs. o de 16:30hs. a 20hs. 

El Club GYT también tendrá su colonia de vacaciones desde el 15 de diciembre para niños de 4 a 13 años con actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento, campamento, excursiones y talleres artísticos. Podrán asistir por media jornada o jornada completa, el turno mañana será de 9:30hs. a 13hs. y a la tarde de 14hs. a 17:30hs., mientras que la jornada completa abarcará desde las 9:30 hs. a las 17:30hs. solo para niños desde los 7 años. 

cine niñas¿Qué ver en el cine? Terminaron las clases y ya podés disfrutar del cine con los más chicos

En cuanto a precios, la media jornada por mes tiene un valor de $145.000 y por quincena $73.000 para socios con descuentos para hermanos, mientras que no socios deberán abonar por mes $166.000 y por quincena $94.000. Para inscribirse deben concurrir con una ficha de datos personales y DNI. 

GYT tiene también cuenta con la colonia de B° Limache, solo turno tarde de 14:30hs. a 18hs., abonando por niño $135.000 por mes y por quincena $68.000 en caso de socios, mientras que no socios deberán pagar por mes $156.000 y por quincena $89.000, también con descuentos para hermanos.  

colonia de vacacionesÚltimos lugares para las colonias de vacaciones de la Municipalidad

La Unión Sirio Libanesa apuesta a esta temporada desde el 15 de diciembre con dos colonias de vacaciones, la primera de Av. San Martín 673 será de lunes a viernes de 9hs. a 12hs. y el turno tarde de 14hs. a 17hs., contando con natación, baile y actividades artísticas, defensa personal e iniciación deportiva y recreaciones

La otra sede ubicada en el predio en Ingeniero Batule (camino a Lesser), inaugurará el 8 de diciembre y tendrá un turno por la mañana de 9hs. a 12hs. y turno tarde de 15hs. a 18hs. Podrán concurrir menores de 4 a 12 años para disfrutar de clases de natación, cocina, campamentos, trekking, ping pong, salidas recreativas, fútbol, vóley, tejo, metegol, karaoke, entre otros.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día