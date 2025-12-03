¡Guía para papás! Conocé dónde inscribir a los chicos en las colonias de verano y cuánto cuesta

¡Guía para papás! Conocé dónde inscribir a los chicos en las colonias de verano y cuánto cuestaSociedad03/12/2025Por María Victoria Arriagada
Al fin llegaron las vacaciones, momentos de distensión y disfrute para los más chicos después de un ciclo lectivo de mucho estudio.
Por eso las colonias de vacaciones son las mejores aliadas para crear recuerdos inolvidables, forjar amistades y disfrutar de la temporada de verano.
Desde InformateSalta nos comunicamos con los distintos predios que brindan estos espacios:
La colonia de vacaciones de la UNSa es una de las primeras en comenzar, arrancando el 9 de diciembre hasta el 25 de febrero del 2026, y ya están abiertas las inscripciones para niños y niñas de 3 a 14 años, tendrán actividades recreativas, deportivas, campamentos, salidas, talleres y excursiones. Habrá dos turnos de 9hs. a 12:30hs. y de 14:30hs. a 18hs.
Para inscribirse deben acceder al formulario y presentar la ficha en la Dirección de Deportes abonando el arancel en efectivo, costando por mes para un niño $90.000, para dos $80.000 c/u, para tres colonos o más $70.000 c/u. Pueden hacer también un pago quincenal para un colono de $60.000, dos o más $50.000 c/u, mientras que por semana un colono abonaría $40.000 y dos colonos o más $30.000 c/u.
Club Popeye inicia la colonia el próximo 15 de diciembre, contará con dos turnos a la mañana de 9hs. a 12:30hs. y por la tarde de 14hs. a 17hs. pueden concurrir menores de 5 a 13 años para disfrutar de distintas actividades deportivas, recreativas y natación, además tendrán viernes temáticos con cocina, manualidades, fiestas o camping dependiendo del día.
El precio varía dependiendo del tiempo que vayan a participar, por los dos meses se abonaría $250.000 y un mes $150.000, también se puede pagar por quincena o semana. Para inscribirse deben concurrir a la Secretaría del Club en calle Arenales de lunes a viernes de 9:30hs a 12hs. o de 16:30hs. a 20hs.
El Club GYT también tendrá su colonia de vacaciones desde el 15 de diciembre para niños de 4 a 13 años con actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento, campamento, excursiones y talleres artísticos. Podrán asistir por media jornada o jornada completa, el turno mañana será de 9:30hs. a 13hs. y a la tarde de 14hs. a 17:30hs., mientras que la jornada completa abarcará desde las 9:30 hs. a las 17:30hs. solo para niños desde los 7 años.
En cuanto a precios, la media jornada por mes tiene un valor de $145.000 y por quincena $73.000 para socios con descuentos para hermanos, mientras que no socios deberán abonar por mes $166.000 y por quincena $94.000. Para inscribirse deben concurrir con una ficha de datos personales y DNI.
GYT tiene también cuenta con la colonia de B° Limache, solo turno tarde de 14:30hs. a 18hs., abonando por niño $135.000 por mes y por quincena $68.000 en caso de socios, mientras que no socios deberán pagar por mes $156.000 y por quincena $89.000, también con descuentos para hermanos.
La Unión Sirio Libanesa apuesta a esta temporada desde el 15 de diciembre con dos colonias de vacaciones, la primera de Av. San Martín 673 será de lunes a viernes de 9hs. a 12hs. y el turno tarde de 14hs. a 17hs., contando con natación, baile y actividades artísticas, defensa personal e iniciación deportiva y recreaciones.
La otra sede ubicada en el predio en Ingeniero Batule (camino a Lesser), inaugurará el 8 de diciembre y tendrá un turno por la mañana de 9hs. a 12hs. y turno tarde de 15hs. a 18hs. Podrán concurrir menores de 4 a 12 años para disfrutar de clases de natación, cocina, campamentos, trekking, ping pong, salidas recreativas, fútbol, vóley, tejo, metegol, karaoke, entre otros.