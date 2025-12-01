Últimos lugares para las colonias de vacaciones de la Municipalidad

Desde hoy y hasta el viernes, se llevan a cabo las inscripciones para las colonias de vacaciones de la Municipalidad.

Las actividades se realizan en los complejos Carlos Xaména y Nicolás Vitale para niños entre los 6 y 13 años.

Para anotarse, los padres deberán contar con certificado médico y fotocopia de DNI. Si el niño tiene alguna discapacidad, se debe presentar la fotocopia del CUD (Certificado Único de Discapacidad).

Las inscripciones se realizan de 9 a 12 en los complejos y solamente quedan lugares para niños de 6, 7, 8 y 9 años.