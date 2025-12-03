El salario mínimo, vital y móvil será de $341.000 ¿Para qué nos alcanza?

Sociedad03/12/2025
changuito

A una semana de la reunión del Consejo del Salario y sin arribar a un acuerdo, por decreto se fijaron los nuevos incrementos. 

La resolución del gobierno nacional incluye aumentos escalonados hasta agosto de 2026 para seguir la proyección de la inflación.

Salario MínimoSe fijó el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil: Cuánto sube mes por mes hasta agosto de 2026


Así en el mes de enero, el salario mínimo vital y móvil pasará en diciembre $334.800, mientas que en enero será de $341.00.

Con los números de diciembre, realizamos en InformateSalta, un relevamiento de precios y qué cantidad de algunos productos de la canasta básica podemos comprar. Estos números, en base al relevamiento de precios que realiza la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. 

Así, con $334.800 pesos podemos comprar:

  • 22.7 kilos de asado
  • 83.7 litros de aceite de girasol de primera marca
  • 58.7 kilos de yerba de primera marca
  • 90.4 kilos de pollo
  • 160 kilos de harina
  • 85.8 kilos de pan  
salario mínimoEl salario mínimo cayó 35% desde que asumió Javier Milei

