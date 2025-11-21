Comercios esperan reactivar ventas en las Fiestas y advierten que "el pago del aguinaldo va a ser un problema"

En diálogo con SinVueltas, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, analizó la situación actual del sector y adelantó detalles del programa provincial que busca incentivar las compras de fin de año.

“Navidad, Año Nuevo y Reyes son momentos en los que el comercio necesita trabajar para terminar el año de la mejor manera posible”

Herrera señaló que el comercio atraviesa “una baja de ventas importante que no se pudo revertir en todo el año”, por lo que diciembre se vuelve clave. “Navidad, Año Nuevo y Reyes son momentos en los que el comercio necesita trabajar para terminar el año de la mejor manera posible”, afirmó.

En este contexto, destacó el acuerdo firmado junto al Gobierno provincial para estimular el consumo en negocios salteños formalizados. Los consumidores que compren a partir de $10.000 y suban su ticket podrán participar de sorteos por premios de entre 1 y 10 millones de pesos. Habrá dos fechas: el 23 de diciembre y el 8 de enero. “Es una forma de fortalecer al comercio local y premiar a quienes eligen comprar en negocios formales”, aseguró.

“Aunque no sean socios, los incorporamos por tres meses sin costo"

El titular de la Cámara insistió en la importancia de privilegiar establecimientos registrados. “Comprar en la informalidad puede generar problemas de salud y seguridad. No sabés qué estás comprando. Además, perjudica al comercio que paga impuestos, servicios y empleados. Es imposible competir así”, remarcó.

Herrera explicó que todos los comercios formalizados pueden sumarse, incluyendo almacenes de barrio y negocios del interior. Solo deben contactarse con la Cámara para obtener el QR del programa. “Aunque no sean socios, los incorporamos por tres meses sin costo. Queremos que participen todos”, dijo.

También adelantó un beneficio adicional para los comercios adheridos: durante tres meses, el Gobierno eliminará las retenciones y percepciones de tarjetas de crédito, permitiendo mayor liquidez. “Es una ayuda real para afrontar el fin de año”, sostuvo.

Sobre la caída general del sector, el dirigente marcó dos factores principales: la falta de dinero en la calle y las tasas bancarias elevadas que impiden acceder a crédito. “Todos los sectores productivos están afectados: industria, comercio, agro. Si no hay consumo, no hay producción. El consumo es la base de todo”, expresó.

"Necesitamos que ingresen al sistema formal para que tengan jubilación, obra social, aguinaldo. Es trabajo digno”

Herrera señaló además que la informalidad se expandió a un nivel que incluso genera competencia entre feriantes. “No estamos en contra de la gente, sino de la informalidad. Necesitamos que ingresen al sistema formal para que tengan jubilación, obra social, aguinaldo. Es trabajo digno”, afirmó. También advirtió sobre la desconfianza generalizada en las ventas digitales y en plataformas como Marketplace: “Nada es totalmente verdadero, todo puede ser mentira. Eso afecta mucho”.

De cara al pago de aguinaldos, anticipó que será un desafío. “No es que no queramos pagar: necesitamos que haya plata en la calle. Las tarjetas están agotadas. Los bancos están ofreciendo créditos, pero las tasas deben bajar. La macroeconomía solo llega a la gente cuando baja la tasa de interés”, explicó.

Finalmente, adelantó que en 2026 el sector insistirá en una revisión de ingresos brutos, de la carga impositiva y en una mesa articulada entre la provincia, la municipalidad y todo el sector productivo. “Tenemos que ayudar a que la gente pueda comer, usar su plata y vivir mejor. Es el objetivo final”, concluyó.