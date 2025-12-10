Reforma laboral: “Nadie va a tomar trabajadores si no vende”, advirtieron desde el sindicato de Comercio

Ángel Ortíz, secretario del Sindicato de Comercio de Salta, analizó en diálogo con CNN Salta el impacto que podría tener la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y consideró que no existe un escenario real para una contratación masiva de trabajadores. Para el gremialista, la clave no está en modificar leyes, sino en “reactivar el consumo y el mercado”.

Ortíz cuestionó la mirada oficial sobre los efectos inmediatos de la reforma. “Ellos tienen una mirada libertaria, piensan que un mes después de esta reforma los empleadores van a salir masivamente a buscar gente, que los sindicatos no les van a exigir pago de impuestos, que no les van a imponer exigencias salariales, etc.”, expresó.

Para el referente mercantil, la problemática del empleo tiene otro origen. “Con el tiempo se han ido perdiendo las fuentes de trabajo. Acá lo que va a traer nuevas fuentes de trabajo es reactivar el consumo, reactivar el mercado”, afirmó.

Además, señaló que la libertad del trabajador depende de las condiciones reales de cada empleador: “La verdad, creo que este gobierno piensa que la libertad se ejerce a partir de las posibilidades que cada uno tiene. Si alguien trabaja con Vea, le van a imponer condiciones, y si trabajo con el señor Mamani en una despensa, me va a imponer otro tipo de condiciones”.

“Yo creo que nadie va a tomar trabajadores por tomar, sino vende”

Finalmente, advirtió sobre el impacto de modificar los aportes al sistema previsional. “Con la reforma estaríamos sacando los aportes de los jubilados para poder bajar el costo laboral, y es el Estado quien calcula el impuesto en base a la actividad económica que uno genera como trabajador”, explicó.