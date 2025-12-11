Una familia tipo necesitó de $1.257.329 para no ser pobre en noviembre

El costo de las canastas básicas se aceleró en noviembre en línea con el aumento general de la inflación. En este contexto, el INDEC informó los nuevos valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) utilizada para medir la indigencia y la Canasta Básica Total (CBT) que se usa como medición para la pobreza.

La CBA saltó un 4,1% marcando un récord desde marzo, de esta forma una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó de $566.364,43 para no ser indigente.

Por otro lado, la CBT aumentó un 3,6%. De esta manera, una familia tipo requirió de $1.257.329 para no ser pobre.