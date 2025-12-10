La tragedia de Av. Paraguay va a juicio: "Esperamos una condena ejemplar"

Novedad importante fue la confirmación de las fechas para el juicio oral contra el único imputado por la tragedia de Av. Paraguay que, en la madrugada del 17 de marzo de 2025, se llevó la vida de cinco personas y dejó a otras seis heridas. El proceso, que buscará determinar la responsabilidad de Luciano López, quien circulaba alcoholizado y a alta velocidad en su vehículo, se llevará a cabo del 13 al 30 de abril de 2026.

En la víspera del juicio Hugo Tabarcache, padre de Ruth, una de las jóvenes víctimas, habló con InformateSalta donde expresó la esperanza de los familiares de las víctimas y de la sociedad, asegurando que confían en que este proceso culmine con una condena ejemplar para el acusado, entendiendo que el hecho está totalmente esclarecido.

Primeramente Hugo detalló que la instancia durará hasta fines de abril: "Va a ser el 12, 13, 14 y 15, después se hace la pausa de sábado y domingo, después se sigue hasta cerca del 22 en la segunda semana y después también la última semana ya de abril, concluyendo cerca del 30, donde se va a dictar la sentencia".

Tabarcache ratificó que las pruebas científicas apuntan directamente a la culpabilidad del acusado y desestimó cualquier factor externo que pudiera haber provocado el siniestro. "No hubo ningún factor externo que pueda hacerlo perder el equilibrio, el control del volante", afirmó a la vez que desmintió que el acusado quisiera ayudar a las víctimas, como se manejó inicialmente, sosteniendo que en realidad intentó escapar del lugar.

El padre de Ruth aseguró que la conducta de López demuestra la figura de dolo eventual, pues existen testimonios que indican que el acusado actuó con total negligencia al momento del choque. "No quiso detenerse, al contrario, aceleró más y aumentó el volumen de su estéreo, subió la música que tenía y las consecuencias fueron tremendas, está comprobado, y probado el dolo eventual", sentenció.

Finalmente, la expectativa de los familiares está puesta en el veredicto, pues buscan sentar un precedente para la sociedad. Hugo concluyó que esperan "que en Salta haya una condena ejemplar" y que se le apliquen "muchísimos años a Luciano por todo lo que hizo", para que futuras personas piensen dos o tres veces antes de conducir en estado de ebriedad.

El imputado, Luciano López, enfrenta cargos graves por homicidio simple (cinco hechos) y lesiones, todos bajo la figura de dolo eventual.