El Ente Regulador descartó un tarifazo: “La luz sólo se actualiza por inflación”

Jueves y viernes de la semana pasada se llevó adelante la audiencia pública sobre servicios públicos como agua y luz, por lo que el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) Carlos Saravia, señaló lo tratado respecto a tarifas.

En relación al servicio de energía eléctrica y Edesa que tiene a su cargo la distribución del mismo, informó que no hubo ningún pedido de actualización tarifaria, esto adaptándose a la ley sancionada en octubre del 2024 que puso techo a la tarifa: “La actualización es por inflación, es en base al índice de precios al consumidor que publica INDEC”.

En diálogo con El Once TV, señaló que respecto al servicio del agua se actúa bajo la misma ley, pero si hubo un reconocimiento de las actualizaciones tarifarias en un periodo de mucha inflación como lo fue marzo de 2023 a enero del 2024, se reconoció una tarifa y se congeló desde abril a agosto del año pasado y se congeló nuevamente: “Plantean un reconocimiento sobre eso”.

A esto, Aguas del Norte solicitó una adecuación del 70,5% para asumir planes de obras, planes de expansión, mejoras y para hacer frente a sueldos y gastos de funcionamiento.

Si bien la Provincia invirtió miles de millones sobre todo en el norte provincial para mejorar la estructura hídrica, mejoría que ven 56.000 familias con mejor continuidad y acceso universal, explicó Saravia que las obras deben estar a cargo de Provincia.

“Nosotros no la vamos a reconocer porque acá la tarifa tiene que ir a otro esquema según la norma vigente, tarifazo no hay, si hay reconocimiento se hará de manera progresiva y respetando la capacidad de bolsillo que tengan los usuarios que están en la franja más débil en términos económicos” finalizó.