Cambios de Gabinete: Un senador se suma al Ejecutivo Provincial

Este jueves se aprobó en la Cámara de Senadores un pedido de licencia a partir del 15 de diciembre.

Se trata de una solicitud del senador por el Departamento Rosario de la Frontera, Javier Mónico Graciano, quien solicitó mediante una nota dirigida al presidente del Senado, licencia a partir del día 15 de diciembre del corriente año.

El pedido se fundamenta en los términos y alcances previstos por los artículos 97 inciso 2°, 102 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Salta.

Estos artículos detallan:

Artículo 97 – Inciso 2°: El ejercicio de una función, comisión o empleo público de la Nación, Provincias o Municipalidades, sin previo consentimiento de la Cámara. En ningún caso dicho consentimiento permite el ejercicio simultáneo del cargo de diputado con el empleo, función o comisión de que se trate. El diputado con licencia será reemplazado por el suplente inmediato, mientras dure la misma. La concesión de la licencia implica el cese de las inmunidades parlamentarias.

La nota de Mónico está fundamentada en la posibilidad cierta de asumir un cargo en el Poder Ejecutivo Provincial, circunstancia que impone requerir la licencia y autorización constitucional correspondiente.