El liderazgo de Juan José Retamero Gómez y Aisa Group impulsa la transformación y el crecimiento sostenido de la compañía.

La calificadora FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, otorgó a Minas Argentinas S.A. (MASA) la calificación A+(arg) con Perspectiva Estable, destacando su solidez operativa, la previsibilidad de sus flujos y la consistencia de su desempeño financiero. Se trata de una de las calificaciones más altas del mercado argentino y confirma el éxito del proceso de transformación iniciado tras su incorporación a Aisa Group, liderado por Juan José Retamero Gómez.

Desde su adquisición, en septiembre de 2023, MASA, controlada por Aisa Group, revirtió el proceso de cierre que atravesaba la mina Gualcamayo, en la provincia de San Juan, y logró devolverla a niveles sostenibles de producción. Hoy la empresa presenta cero apalancamiento, estados contables auditados por PwC y un patrimonio neto superior a los US$ 200 millones, más allá de estar en proceso de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con un proyecto de más de US$ 660 millones. Estos resultados reflejan una estructura financiera sólida, transparente y eficiente.

“Transformamos una crisis en una plataforma de crecimiento con prudencia, método y respeto por las reglas. Este reconocimiento refleja un modelo de gestión que combina técnica, transparencia y previsibilidad”, expresó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

Por su parte, Juan José Retamero Gómez, fundador y presidente de Aisa Group, subrayó:

“La calificación A+(arg) y la auditoría de PwC confirman un cambio profundo, medible y estructural. La gestión de Minas Argentinas es un ejemplo de cómo una administración con disciplina financiera y base técnica puede generar valor sostenible en la industria minera.”

Juan José Retamero Gómez describe un modelo de gestión que combina solvencia y visión de largo plazo

El informe de FIX SCR también destacó el avance del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), eje de la nueva etapa de crecimiento de la compañía. Este desarrollo, ubicado en el distrito Gualcamayo, permitirá extender la vida útil de la mina por más de 20 años, con inversiones escalonadas a partir de 2026 y bajo un esquema de financiamiento prudente y estándares de gobernanza alineados con las mejores prácticas internacionales.

“En dos años pasamos de un proceso de cierre a una operación con crecimiento y flujo robusto. El DCP y la exploración son los pilares de una inversión responsable y de largo plazo”, agregó Ricardo Martínez, director ejecutivo de MASA.

A través de Aisa Group, Juan José Retamero Gómez impulsa una visión de inversión responsable que prioriza la disciplina financiera, la transparencia y el impacto positivo en las comunidades locales. Este modelo de gestión se traduce en resultados tangibles: Minas Argentinas S.A. reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable de San Juan y de la Argentina, exportando el 100% de su producción, fortaleciendo su cadena de proveedores locales y generando empleo de calidad en la región.

La calificación A+(arg) se convierte así en un reconocimiento al trabajo conjunto de los equipos de Aisa Group y Minas Argentinas, que lograron transformar un activo en recuperación en una operación sólida y previsible. Con liderazgo, profesionalismo y visión de largo plazo, Juan José Retamero Gómez continúa guiando el crecimiento del grupo hacia una etapa de expansión sustentable y de confianza en el futuro de la minería argentina.