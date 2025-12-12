Defensor del Pueblo: Pedirán informes al Concejo sobre la situación actual

Luego de tomar la determinación que el Licenciado Federico Nuñez Burgos continúe hasta marzo del 2026 en el cargo de Defensor del Pueblo, uno de los postulantes, el Dr. Ignacio Sarain adelantó que solicitará informes al Concejo Deliberante sobre la situación actual.

El postulante dio a conocer que no recibieron ninguna notificación fehaciente y oficial del Concejo de parte de la Comisión encargada de la selección.

En diálogo con Multivisión Federal, agregó que ninguno de los 23 postulantes para el cargo de Defensor del Pueblo y de Secretario del Estado fueron notificados.

La decisión que Núñez Burgos continúe en el cargo se da a partir de una dilación en la conformación de la terna tras cuestiones incidentales en el proceso de postulación con el concejal Del Frari que culminó con su renuncia al puesto, y la salida del Concejo de ediles que conformaban la comisión electora.

“Se decidió prorrogar al actual defensor del pueblo Núñez Burgos, nos parece razonable”.

Si bien le resulta razonable la continuidad y no amerita que se llama a sesión extraordinaria, pidió mayor transparencia y respeto emitiendo información fehaciente sobre la selección.

“El cargo de defensor del pueblo es muy importante, es para defender los intereses de los vecinos” señaló, a lo que dijo que la semana entrante solicitará de su parte por nota al Concejo que se le informe sobre la situación actual, algo que es su derecho como postulante y de la ciudadanía saber que ocurrió.

Para finalizar dijo que el Lic. Núñez Burgos viene desempeñándose de buena manera y que pudo darle mayor notoriedad a la Defensoría, pero ese trabajo debe profundizarse y ser una continuación siempre en defensa de los vecinos.