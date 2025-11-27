Núñez Burgos sigue hasta 2026: “Hicimos una Defensoría más profesional y más visible”

Luego de concluir las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, la Comisión de Defensor del Pueblo se quedó sin plazo para el 2025 de poder ternar a los candidatos a ocupar el puesto.

Esto motivó a que el actual Defensor del Pueblo, el Lic. Federico Núñez Burgos, continúe en el lugar hasta marzo del 2026. “Creo que se ha hecho un buen trabajo en estos años y a la vista está una gran cantidad de interesados en cubrir el cargo, tiene que ver con la visibilidad que se le dio, la objetividad con la que trabajamos y la responsabilidad”.

"Fuimos fortaleciendo el rol institucional de la Defensoría del Pueblo, hoy todos nuestros trabajadores son mediadores, habilitamos un centro de mediación”.

Sobre la renuncia de Del Frari a su candidatura como Defensor del Pueblo, dijo que desde el principio decidió ser cauteloso al no declarar sobre los otros postulantes, permitiendo que la Comisión trabaje, analice los expedientes y las impugnaciones para dar la mayor libertar posible en la decisión, pero dejó en claro que, así como cada postulante manifiesta la voluntad de participar, también puede decidir la no continuidad.

Se refirió también a la nueva conformación del Concejo Deliberante: “Me parece que el formato de representación proporcional de los Concejos y de los cuerpos legislativos siempre es una noticia muy buena, en Salta atravesamos la transición de ediles que eran elegidos por 2 años a 4 años, ese desafío trae nueva perspectiva, va a permitir que tengamos mayor estabilidad institucional y sobre todo mayor experticia”.

“Auguró que será un Concejo muy dinámico, interesante y tengo una perspectiva muy positiva porque tengo una visión positiva de las instituciones de la república” manifestó.