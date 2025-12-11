“Nunca pensamos en privatizar, la Serenata es y seguirá siendo de los cafayateños”, aseguró Rita Guevara

Tras las versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta privatización de la Serenata a Cafayate, la intendenta de la localidad, Rita Guevara, en diálogo con InformateSalta, aseguró que el evento seguirá bajo la conducción de la Comisión de Serenata y el municipio, tal como lo establece la normativa vigente.

La jefa comunal reafirmó que no existe ninguna intención de ceder el control del festival y aseguró que cualquier versión en ese sentido “solo busca generar ruido”. “Me ofrecieron privatizar la Serenata desde que asumí, pero siempre dije que no”, afirmó.

En la oportunidad, recordó que la organización del festival está a cargo de la Comisión de Serenata, integrada por vecinos que trabajan más de ocho meses ad honorem, junto al municipio. “Jamás se evaluó entregar la organización a privados”, insistió.

“La Serenata es y seguirá siendo de los cafayateños”

Al ser consultada sobre las acusaciones sobre supuestas irregularidades administrativas en las ediciones anteriores, aseguró que la mayoría de esos señalamientos responden a disputas políticas, a la vez que aclaró que toda la documentación ya fue remitida a la Auditoría General de la Provincia.

Según adelantó, desde el organismo ya le anticiparon que no se detectó daño patrimonial en la Serenata 2024, aunque aún se espera el informe formal.

Con respecto a la edición 2025, señaló que el informe fue presentado aún con mayor nivel de detalle, remarcando que el balance fue má que positivo, a tal punto, que dejó ganancias suficientes para la compra de una retroexcavadora y una minibus para el municipio.

“Es uno de los pocos festivales netamente folclóricos del país”

Un motor económico y cultural

La jefa comunal destacó también la magnitud del impacto que genera la Serenata en Cafayate y en toda la región. Cada año, el festival moviliza a emprendedores, artesanos, comercios, gastronómicos, bodegas, hospedajes y hoteles. Durante esos días, la ocupación es total y la actividad supera los niveles habituales del turismo en temporada alta.

Según Guevara, la Serenata es uno de los pocos festivales del país que se mantiene estrictamente folclórico, algo que forma parte de su identidad y que explicó como una de las claves de su éxito.

Además de promover la música y la cultura regional, el evento incorpora políticas de inclusión como cupo femenino, entradas destinadas a personas con discapacidad y actividades especiales para niños con necesidades particulares, quienes pueden conocer a los artistas durante las pruebas de sonido.

Fecha confirmada y una maquinaria que ya está en marcha

De hecho, la intendenta confirmó que la próxima edición ya está en etapa avanzada de organización: se definieron las grillas por día, se está evaluando el valor de las entradas y se mantiene el protocolo tradicional de lanzamiento que incluye presentaciones en Cafayate, Salta capital y la Casa de Salta en Buenos Aires.

Según adelantó, la Serenata 2026 se realizará el último fin de semana de febrero. Aunque la fecha exacta será anunciada en la audiencia formal del festival.

Por último, recordó que la organización va mucho más allá de las noches de espectáculo: incluye la preparación del predio, la elección de la Niña de la Serenata, las pre-serenatas, los murales temáticos y los encuentros literarios que enriquecen la propuesta cultural del evento.