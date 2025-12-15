Los ministros que aún siguen y los que se fueron del Ejecutivo Provincial

Gobierno15/12/2025Por Paola VelardePor Paola Velarde
Camacho dib ashur Saénz

Este lunes asumió el nuevo gabinete del gobernador Gustavo Sáenz. A seis años del inicio de su gestión, el mandatario solo mantiene dos nombres de su primera gestión.

En el 2019, asumieron Mario Peña como ministro de Turismo, Juan Manuel Pulleiro en Seguridad, Josefina Medrano en Salud, Matías Cánepa en Educación, Verónica Figueroa en Desarrollo Social, Ricardo Villada en Gobierno y Martín de los Ríos en Ambiente y Desarrollo. Todos ellos, hoy ya no están en el gobierno.

También asumieron en 2019, Sergio Camacho en Infraestructura y Roberto Dib Ashur en Economía. Sólo esos dos nombres han podido mantenerse en el equipo del mandatario provincial.

Los cambios fueron pasando con el tiempo y el desgaste propio de la gestión:

  • En salud, Josefina Medrano fue reemplazada por Juan José Esteban y después él por Federico Mangione que se mantiene hasta el momento.
  • En turismo, Mario Peña, fue removido el año pasado y en su lugar, ingresó Manuela Arancibia
  • En educación, Cánepa fue reemplazado por Cristina Fiore
  • En desarrollo social, Figueroa también dio un paso al costado y hoy en ese lugar está Mario Mimessi
  • En seguridad, Pulleiro se fue y llegó Abel Cornejo, posteriormente, Marcelo Domínguez, y en la actualidad esa cartera es comandada por Gaspar Solá Usandivaras.
  • En Gobierno, Ricardo Villada, hoy se despide para que llegue Ignacio Jarsún
  • En Ambiente y desarrollo sustentable, después de seis años se va Martín de los Ríos y llega Ignacio Lupión, con el cambio de nombre en la cartera, ahora será Producción y Minería. 

