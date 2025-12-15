Los ministros que aún siguen y los que se fueron del Ejecutivo Provincial

Este lunes asumió el nuevo gabinete del gobernador Gustavo Sáenz. A seis años del inicio de su gestión, el mandatario solo mantiene dos nombres de su primera gestión.

En el 2019, asumieron Mario Peña como ministro de Turismo, Juan Manuel Pulleiro en Seguridad, Josefina Medrano en Salud, Matías Cánepa en Educación, Verónica Figueroa en Desarrollo Social, Ricardo Villada en Gobierno y Martín de los Ríos en Ambiente y Desarrollo. Todos ellos, hoy ya no están en el gobierno.

También asumieron en 2019, Sergio Camacho en Infraestructura y Roberto Dib Ashur en Economía. Sólo esos dos nombres han podido mantenerse en el equipo del mandatario provincial.



Los cambios fueron pasando con el tiempo y el desgaste propio de la gestión: