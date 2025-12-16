Condenaron a tres integrantes de la banda liderada por la “narcomodelo”

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a penas de entre 4 y 7 años de prisión a tres integrantes de una organización narcocriminal liderada por el comerciante Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, en el marco de acuerdos de juicio abreviado.

La causa se originó tras un operativo realizado en febrero, cuando se incautaron 15 kilos de marihuana luego de una persecución a más de 180 km/h por rutas de la provincia.

Las sentencias alcanzaron al comprador de la droga y a dos de los implicados que viajaban en el vehículo que se dio a la fuga durante el procedimiento. En tanto, los líderes de la banda, Gustavo Tolaba y la modelo Martina Oliva, optaron por ir a juicio oral y público, que fue programado para febrero de 2026 ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.

Entre las condenas, el 28 de octubre pasado el tribunal integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano impuso 5 años de prisión a José Burgos, declarado reincidente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y ordenó el decomiso de seis millones de pesos destinados al pago de la droga. En la misma resolución, Roberto Carlos Leiton recibió 4 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

Luego, el 25 de noviembre, el juez Juárez Almaraz condenó a 7 años de prisión a Benjamín Michel Delgado por transporte agravado y resistencia a la autoridad.

Cabe destacar que otros dos imputados ya habían sido sentenciados: Juan Alberto Romero a 6 años de prisión, y Ángela Cuenca, quien cumple la pena bajo arresto domiciliario por tener a su cargo tres hijos menores, uno con discapacidad.

La investigación, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, determinó que la banda traía marihuana desde Orán hacia la capital salteña bajo la modalidad de convoy, con un “coche puntero” y otro vehículo que transportaba la droga. Según la causa, Martina Oliva, pareja del líder, coordinaba los viajes, manejaba las finanzas y realizaba transferencias millonarias, además de participar en los recorridos para evitar controles.

El operativo clave se realizó el 5 de febrero en el acceso a la ciudad, a la altura del ex peaje Aunor, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras una fuga por rutas salteñas y jujeñas, los ocupantes del auto arrojaron los paquetes de droga durante la persecución. Hubo detenciones posteriores y allanamientos que permitieron cerrar el cerco sobre la organización.

