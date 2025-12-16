El norte de Salta también se alista para empezar los juicios por jurado en 2026

Será el próximo año cuando Salta implementará finalmente los Juicios por Jurado, para delitos de homicidio calificado, con una modalidad cuyos preparativos técnicos ya están en marcha, tras el sorteo de un padrón de más de 10.000 ciudadanos, con la provincia entrando en la etapa final de ejecución para que los civiles comiencen a decidir sobre la culpabilidad en casos con penas de prisión perpetua.

Al respecto el Dr. Martín Molina, responsable de la Oficina Judicial de la Provincia, brindó detalles sobre la operatividad de este sistema, subrayando que el norte provincial también será protagonista de esta transición. Según explicó el funcionario, si bien los primeros procesos se llevarían a cabo en Salta Capital, los distritos de Orán y San Martín ya tienen causas en trámite que se resolverán bajo esta nueva modalidad, dependiendo del ritmo procesal de cada expediente.

Respecto al alcance de la ley, Molina Colombres, habló con el medio Orán al Momento, donde dio más detalles de cómo será este sistema, con el norte también preparándose para esta instancia, aclarando que no todos los delitos llegan a esta instancia: "Hoy en día el sistema únicamente está implementado para los homicidios graves", específicamente aquellos contemplados en el artículo 80 del Código Penal que prevén prisión perpetua, resaltó primeramente.

Así, enfatizó que en este esquema, el rol del ciudadano es fundamental pero delimitado, ya que "el jurado solamente determinaría la culpabilidad o inocencia", mientras que la imposición de la pena queda en manos de un juez técnico. Otro punto clave es que, una vez que el cuerpo de jurados entra a deliberar, debe alcanzar una decisión por unanimidad: "El jurado en ese sentido es soberano, tiene que decidir según la lógica y su entender", afirmó Molina.

Sobre el proceso de selección, el funcionario detalló que ya se realizó un sorteo masivo basado en el padrón electoral y la Lotería Nacional, del cual resultaron 10.120 ciudadanos potenciales. Estos salteños deben completar una declaración jurada para verificar que no posean incompatibilidades legales. "Una vez que quedan aptos, pasan a integrar una lista anual y, a medida que se producen las causas en cada departamento, se hace un nuevo sorteo dentro de esa lista", explicó sobre la transparencia del método.

Una vez transmitido el veredicto, el juez debe proceder a determinar el castigo correspondiente en una audiencia posterior.

Por último, recalcó que el proceso finaliza con la convocatoria a una audiencia de selección específica para cada causa y, en esta instancia, los ciudadanos que integran la lista anual son sorteados nuevamente para presentarse ante las partes (fiscalía y defensa), donde se define quiénes serán los 12 titulares y los suplentes que conformarán definitivamente el tribunal popular para ese juicio en particular.