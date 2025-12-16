Empleada infiel: Con 30 años de antigüedad, robó la caja fuerte de sus empleadores

Una mujer de 56 años fue condenada como autora del delito de robo simple. Cumplirá la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional.

El juez Raúl Fernando López, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, le impuso la obligación de fijar domicilio y no cometer nuevos delitos por el término de dos años. En caso de incumplimiento podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que podría ser de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la hija de la acusada, de 38 años, fue absuelta por el principio de la duda.

El hecho fue denunciado el 29 de enero de 2022 en Orán. La mujer condenada trabajaba como empleada doméstica en la casa de la víctima. Tenía 30 años de antigüedad al momento del hecho. En esa ocasión sus patrones se habían ausentado de la ciudad y, como era costumbre, le habían dejado la llave de la casa para su limpieza, además de encargarle el cuidado de las mascotas.

Durante la ausencia de los denunciantes, la acusada sustrajo una caja fuerte que se encontraba en un dormitorio.