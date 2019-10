Gustavo Sáenz trató de “show mediático” la denuncia de Sergio Leavy

Sergio “Oso” Leavy hoy utilizó la sede de la justicia Federal en Salta para denunciar públicamente una campaña sucia y manejos irregulares de fondos en el municipio. Ante ello, el propio intendente Gustavo Sáenz salió al cruce y consideró que todo se trata de un “show mediático”.

Por FM Aries contó: “Salir de estar trabajando y darme con esto la verdad me sorprende muchísimo. Yo nunca lo he acusado de nada, trato todos los días decirle a la gente que es lo que hice, qué hago y qué voy a hacer, no montar este show mediático en un Juzgado Federal, lamento que lo haya hecho ahí, podría haber hecho una conferencia más seria”.







En ese contexto comunicó que la semana pasada presentó una denuncia por calumnias e injurias “pedí una mediación, se me ha tratado de ladrón y la verdad es que detrás de casa uno hay una familia. Todo tendrá que probarlo”.

Aseguró que Leavy presentó “los mismo papeles que viene repartiendo a nivel nacional y provincial es el mismo expediente y aprovecho para decirle que no estoy imputado en ninguna causa. Hay una investigación por evasión fiscal y nosotros desde el primer día la Municipalidad y evidentemente está muy mal asesorado”.







Aprovechó la situación para decir que: “Me parece que está nervioso, el que conoce un poco de esto sabe que en política no todo vale, menos a diez días de la elección. A mí me han dicho tantas cosas en las redes sociales; me hicieron una campaña muy grande de desprestigio, del lado de ellos, me trataron de cajero de fiscal, de narcotraficante y siempre acudí a la justicia, no a una conferencia de prensa”.