Mauricio Pegini volvió a la titularidad ante Chaco For Ever y le bastó un par de minutos para confirmar con una estupenda atajada que es el dueño del arco azabache.

El ex Mitre, en diálogo con InformateSalta, habló de la motivación que significó la goleada ante el puntero y aseguró que la clave del triunfo es el trabajo. “Hay que trabajar y no perder el foco, estamos con mucha confianza desde la goleada a Boca Unidos”, expresó.







Sobre el empate ante Chaco, aseguró que fue “un resultado medio opaco”. “Era un partido que teníamos ya adentro y ellos buscaron y encontraron el empate. Hay que seguir corrigiendo errores. Este campeonato es largo y mientras menos errores cometás, mas puntos vas a sacar”, dijo.

Los últimos partidos el entrenador repitió el mismo once y se vio un equipo ordenado y muy vertical. “El técnico va encontrando soluciones a medida que va corriendo los partidos. Es un grupo largo y todos están predispuestos para jugar. A mí que me está tocando jugar, estoy al pie del cañón. Sé que hay muchos compañeros que tienen ganas de jugar entonces se hace linda la competencia”, confirmó.

También destacó a sus compañeros del plantel. “El grupo está bien. Al que le tocó jugar en lo futbolístico lo hizo bastante bien y en lo humano el grupo es maravilloso y hay que seguir así. Este plantel está para pelear cosas importantes porque tiene hambre de gloria”, aseguró.







Central Norte comenzó a afianzarse en las últimas presentaciones tanto de local y de visitante. “La categoría no deja de ser dura, no te deja de sorprender. Yo creo que estamos afianzados, estamos pisando bien las canchas. Estamos encontrando la identidad del equipo y eso hace que nos respeten también”, dijo.

La deuda pendiente del equipo de Ezequiel Medrán, es no poder cerrar algunos partidos. “Nos enfrentamos a equipos duros, en canchas duras. Hay que laburar y eso se hace cada semana. Cada partido es una final. No te podés descuidar porque sabés que el rival está latente y no se relaja”, afirmó.







Pegini volvió a ser titular después de dos partidos afuera y logró una destacada actuación en el último partido. “Siempre creí en mí y seguí peleándola. Le tocó a Seba D’Angelo atajar y lo apoyé desde afuera. El técnico se decidió que siga atajando yo, contento pero no relajado. Con muchas ganas que la camiseta sea mía todo el campeonato”, aseguró.

Por último, habló sobre el compromiso del equipo. “Tenemos empezar a sumar y ganar terreno en la tabla de posiciones. Queremos estar en la parte de arriba, cuesta pero estoy confiado que este grupo va empezar a sacar buenos resultados. No hay que salirse del foco y nuestro foco ahora es Crucero del Norte”, finalizó.