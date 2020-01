Inseguridad: Robaron siete veces en un restaurante en el centro salteño

“Esto es indignante, me siento burlada”, dijo Natalia Corbalán por los micrófonos de Somos Salta al anunciar que entraron a su restaurante a robar por séptima vez. “Esta vez el ladrón ingresó utilizando un uniforme de un organismo público y se llevó todo lo que quiso”, advirtió.

Todo sucedió en pleno centro de la ciudad, en una zona monitoreada por cámaras de seguridad. “Estamos a pocas cuadras de la plaza principal, a tres de la comisaría y no puede evitar un robo, mucho menos identificar al hombre que volvió a ingresar a mi negocio”.







Todo sucedió el sábado a las 3:30, cuando el hombre arrojó un ladrillo a la puerta de vidrio y entró. “Se tomó el tiempo de separar la licuadora, pava eléctrica, microondas, equipo musical y cajas de gaseosas, cervezas, vinos para llevárselos”.

Natalia no puede comprender como nadie pudo advertir lo ocurrido y mucho menos avanzar con la investigación teniendo tan monitoreada la zona. “Yo aporté las cámaras de seguridad, todo se ve claramente. Lamentablemente no es la primera vez que me sucede”.

Advirtió que hace pocas semanas entraron y “el ladrón se llevó un televisor de 50 pulgadas. El hombre llamó a un remises y cargó todo. La Brigada de Investigaciones supuestamente investigó hasta con el remisero pero nunca pudieron recuperar nada, siento que se burlan de mi”.

Cansada de la situación decidió utilizar las redes sociales para denunciar lo ocurrido “muchos colegas de la zona me dijeron que les pasó lo mismo y nadie hace nada”, advirtió diciendo que se trata de una zona liberada.