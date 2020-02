A pesar de la caída de ventas de 0 KM, hay optimismo en las concesionarias salteñas

Luego que la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara) informara sobre un derrumbe en las ventas en todo el país en el primer mes del año, Daniel Betzel, gerente de la concesionaria oficial Chevrolet en Salta, en diálogo con InformateSalta, reconoció que “enero fue malísimo” pero se mostró confiado en que “febrero va a andar bien”.

Al ser consultado sobre los motivos de la abrupta caída de ventas al inicio de 2020, aseguró que se trató de un “hecho atípico”, vinculado principalmente a las campañas promocionales lanzadas en diciembre para mejorar los bajos números del año pasado. “Fue tan malo el 2019 que las fábricas que tienen que rendir cuentas a sus filiales, querían cerrar bien el año lo mejor posible, entonces, metieron muchísimas promociones para que patenten 2019”, indicó.

Por ese motivo, Betzel explicó que "tuvieron un gran diciembre" cuando históricamente es un mes con bajos patentamientos debido a que el cliente prefiere aguardar para tener un modelo más nuevo.

“Habitualmente auto que vendiste en diciembre lo facturás en enero para que sea 2020, este año eso no hubo, se patentó todo en 2019, no nos guardamos nada para este año, y eso hizo que haya una caída muy fuerte en enero, ahí te das cuentas que la crisis de enero no es realmente una crisis del sector”.

Asimismo no ocultó su optimismo de cara a lo que viene. “Nosotros creemos que febrero va a andar bien porque bajaron las tasas de interés, volvimos a tener tasa cero a 12 meses que no existían hace muchos meses, y ya estamos teniendo los salones llenos, la gente se está acercando, así que bueno habrá que esperar”.

Por último, también cimentó sus esperanzas en el cambio de gobierno. “Como no vamos a tener expectativa, tenemos gobierno nuevo nacional, provincial, municipal, lo único que podemos tener es expectativa, ojalá que les vaya bien, y que nos vaya bien a todos”, concluyó a InformateSalta.