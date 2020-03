Coronavirus: En ANSES hubo desconcierto, muchas dudas y hasta cierre de puertas

En medio de la prevención por el coronavirus, muchas personas llegaron a las oficinas del organismo de calle Jujuy. Se iban a atender turnos programados pero varios usuarios no contaban con los mismos. En un momento, cerraron el ingreso de la gente.

Desde las primeras horas de este lunes, en las puertas de las oficinas de ANSES de calle Jujuy, en la Capital provincial, el pedido de aislamiento por prevención al coronavirus no se respetó, al contrario, la postal era la misma de siempre, con las filas de usuarios esperando a ser atendidos.

Sin embargo, desde el organismo solamente estaban predispuesto a atender a aquellas personas que tuvieran un turno programado, para así evitar la masiva presencia de usuarios en las oficinas, respetando la limitación del público para evitar el virus.

No obstante, muchos de estos usuarios no contaban con el turno programado. A través de un móvil realizado por el programa Salta Directo de Telefé Salta, los salteños que hacían la fila comentaban que no tenían el turno pero esperaban que los atendieran de todas formas. Una mujer comentaba que el día viernes le habían pedido que fuera hoy a hacer sus trámites, por lo cual esperaba la apertura del organismo.

También se indicó que una empleada se asomó para indicar que iba a realizarse una atención reducida. En las puertas de vidrio, los carteles que se habían pegado recalcaban la medida dispuesta de los turnos programados.

Sin embargo, la tensión por la espera y las demoras en el transcurso de la mañana fueron aumentando. En un móvil realizado por Radio Salta, la doctora Liliana Musa, titular de CODELCO quien se encontraba en la fila para realizar trámites, comentó el malestar de la gente. “Entregaron turnos a las 9, de pronto dijeron que no iban a atender a nadie y cerraron las puertas, tuvimos que cortar la calle para que nos pudieran atender", sintetizó.

A esto agregó que en un momento, los empleados manifestaron que se había caído el sistema. Posteriormente "se acuartelaron, esto es una locura, ahora no pueden atender por el virus, decidieron suspender todo y que nos teníamos que ir", protestó Musa sobre la incertidumbre que se vivía de un momento al otro.

Cabe recordar que, en horas de la mañana, desde ANSES adelantaron que en la jornada de este lunes habrá asambleas informativas y resolutivas en todas las unidades de atención integral (UDAI) y edificios de dicho organismo. Asimismo se llamó a un paro general sanitario sin concurrencia en ANSES desde mañana, hasta el 1° de abril.