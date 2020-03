Chocaron al periodista Matías Saracho y Pichanal se queda sin su informante

El reconocido periodista del norte salteño quedó involucrado en un siniestro vial, donde una moto lo colisionó de frente. Sufrió traumatismo en su pie izquierdo y, por ahora, no podrá salir de casa para seguir buscando las noticias con las que informa a su gente.

Pichanal se queda temporalmente sin su informante de noticias, dado que el periodista Matías Saracho resultó herido luego que fuera colisionado por un motociclista, sufriendo lesiones en una de sus piernas lo que le impedirá por un tiempo seguir reportando la actualidad desde la calle.

Saracho compartió a través de su cuenta en la red social Facebook lo que le pasó cuando regresaba a su domicilio tras hacer una nota. “Me chocó de frente una moto de gran porte, color rojo, conducida por un muchacho de nacionalidad colombiana”, sintetizó.

Como producto el choque, sufrió traumatismo en su pie izquierdo, según el diagnóstico médicos tras ser atendido. “Gracias a Dios no pasó a mayor, pudo ser peor si no lo esquivaba, me daba de frente”, enfatizó Saracho.

Posteriomente, en un video que también compartió en su perfil, el periodista lamentó que el conductor de la otra moto nunca lo asistió, ni siquiera se acercó para preguntarle cómo estaba, además que se escapó cuando llegó personal policial donde se había producido el siniestro.