Médico salteño advierte la necesidad de que los niños tengan salidas recreativas

El pediatra e infectólogo, Antonio Salgado, consideró que en Salta ya es momento de comenzar a flexibilizar más la cuarentena ya que no hay circulación viral. Observó que es importante que los niños puedan salir un rato con sus padres, sin relacionarse con otros niños.

La hiperactividad característica de los niños se encuentra hoy reprimida en cuatro paredes, debido a la cuarentena obligatoria, lo que para algunos profesionales de la salud, puede generar algunos efectos negativos como trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, terror nocturno, insomnio.

El pediatra e infectólogo, Antonio Salgado, manifestó a El Tribuno. que al no haber contagios comunitarios de coronavirus en Salta, sería posible, y necesario, que los niños comiencen a salir y puedan hacer una caminata con sus padres.

“Es importante comenzar a flexibilizar la cuarentena, sobre todo con los chicos, con eso de las caminatas saludables. No sé cómo se debería implementar, pero en Salta se podría comenzar porque no hay circulación viral y todos los casos han sido no autóctonos”, dijo.

El aislamiento social en los niños tiene efectos muy diferentes que para los adultos. Salgado explica que algunas de las consecuencias más frecuentes son lo trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, terror nocturno, insomnio. “Es muy difícil explicarle a los chicos qué es una cuarentena. El niño entiende, pero por un tiempo prudencial, después de un tiempo necesita hacer su actividad”, señaló.

El pediatra agregó que los niños “actualmente no están yendo a la escuela. Es muy importante que comiencen a salir. No digo relacionarse con otros chicos, pero sí que salgan con sus padres, que le expliquen del distanciamiento, que camine una hora, vuelvan a casa, que se laven bien las manos. Por supuesto que en caso de que comience a haber una circulación masiva esta medida puede volver atrás”.

En este sentido, advirtió que se debe tener ciertos cuidados como “no juntar a un menor con un adulto mayor, porque el niño puede ser asintomático y transmitirlo. La carga viral en niños es muy alta y el adulto mayor es muy susceptible a ser contagiado”.

Con respecto al COVID-19, explicó que si bien es un virus con una letalidad mayor que la gripe, “no hay que tenerle miedo, sí respeto. Aún no sabemos bien muchas cosas, pero sí que la letalidad no es apocalíptica. Hay dos formas de adquirir inmunidad, a través de la vacuna o la enfermedad natural. Más del 50% de la población va a contraerla”.

Salgado aclaró a El Tribuno que “no significa que todos van a tener síntomas graves. La tasa de letalidad, en España se habla de un 10%, en Italia de un 5% , pero aquí no será más de 0.1, 0.3% . Los que contraigan van a generar anticuerpos y más del 80% de los casos de COVID son monosintomáticos banales, no necesitan internación, solo un 14% lo necesita y de esos los que van a terapia intensiva, la tasa de letalidad es alta, más del 50%. Es un virus que en 1960 comenzó a detectarse. Era de baja patogenicidad, es decir cero mortalidad, era causal de rinitis, de bronquiolitis. El 10% de la bronquilotis en chicos es causada por coronavirus. En 2002 y 2013 empezaron a circular coronavirus de alta patogenicidad, como este”.