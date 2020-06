Con “distanciamiento social”, los shoppings quieren reabrir sus patios de comidas

Con la nueva fase de “distanciamiento social” a la que ingresó Salta desde esta semana tras dejar atrás la cuarentena y con la flexibilización de muchas actividades, son distintos los rubros que siguen sin reactivarse y que anhelan poder regresar pronto a brindar sus servicios.

Este es el caso de los patios de comida de los shoppings y paseos comerciales de la ciudad de Salta, quienes si bien estuvieron en las últimas semanas con sus locales atendiendo mediante modalidad delivery, ya enviaron su protocolo para el regreso presencial de comensales, esperando que el COE los autorice.

Así lo confirmó a InformateSalta el secretario de Comercio e Industria de la provincia, Nicolás Avellaneda. “Ya hemos recepcionado el pedido la semana pasada de los shoppings, solicitando que se habiliten los patios de comida con los protocolos que establece el Ministerio de Salud”, expecificó.

Según agregó, una de las medidas previstas por el sector a adoptar para su eventual regreso sería “la atención con mozos para que la gente no se amontone en el mostrador”, buscando que se respete el distanciamiento social, entre otras disposiciones sanitarias y de seguridad.

Sin embargo, Avellaneda fue prudente al señalar que por ahora no hay definiciones exactas, esperando la respuesta de las autoridades a la solicitud. “Estamos esperando que el COE y el Ministerio se expidan, pero será el Ministerio quien dará el Ok definitivo, todavía no evaluaron el tema y no hay novedades al respecto”, precisó.

No obsten hizo hincapié que, para la ‘nueva normalidad’, estaría prevista una “atención más personalizada, mas que el auto-service” en los patios de comida.