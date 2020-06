La UCASAL es la primera universidad del país en contar con un centro de mediación

En la mañana de este viernes y en las instalaciones del anexo centro, la Universidad Católica de Salta realizó la inauguración de su Centro de Mediación Comunitario, el cual será un espacio al servicio de la comunidad, buscando contribuir con la Justicia en la Provincia.

En el acto estuvieron presentes el rector de la UCASAL, Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ricardo Villada, junto al Secretario de Justicia, Diego Pérez, quienes con entusiasmo procedieron al corte de cinta del centro de mediación, el cual se instaló en el primer piso del edificio ubicado en calle Tucumán esquina Pellegrini.

InformateSalta participó de la ceremonia donde dialogó con el rector de la casa de altos estudios, quien precisó la importancia de este progreso. “Estamos agradecidos con el Gobierno, siendo un paso importante en el tema de medicación, en la formación de nuestros futuros abogados, donde los alumnos podrán realizar prácticas e introducirse en bajar la conflictividad en la sociedad”, manifestó.

Del mismo modo enfatizó que esta anhelo “era una vieja aspiración que teníamos, Salta es pionera en mediación y la UCASAL ahora también es pionera en tener un centro de mediación, nos debemos a la comunidad y esto es un paso importante en ese sentido”.

El rector hizo énfasis que, siguiendo atentos el contexto de pandemia, se seguirá “un protocolo estricto, se va a seguir aplicando el distanciamiento como corresponde, la toma de temperatura y todo lo que implica el ingreso a la Universidad”.

En ese sentido se refirió a los exámenes presenciales que iniciarán desde la próxima semana en el Campus Castañares. “El mismo se ha adecuado con todas las medidas, en los controles de entrada y de circulación, cuales bancos se pueden usar y cuáles no, la cartelería y desde el lunes tomaremos exámenes a todos aquellos que puedan acceder” al modo presencial, indicó.

También aclaró que “a las personas que no puedan ir se les tomarán los exámenes de forma virtual, era algo que teníamos previsto que no pudieran llegar, que no residan en Salta Capital, solo deberán informar a sus facultades y se les implementará el examen virtual; está garantizado que todo estudiante podrá rendir en los turnos”, concluyó.