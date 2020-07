Caso Palomo: Para el abogado defensor no todos los imputados participaron del crimen

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, concretó este lunes la ampliación de la acusación contra los tres menores y dos mayores implicados en el homicidio de la docente Sandra Palomo.

Uno de los menores está acusado de ser el autor y los otros cuatro detenidos, están señalados como partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Salinas explicó que a partir de la reconstrucción que se realizó el pasado 27 de junio, se pudo establecer qué rol cumplió cada uno de los acusados y cómo habrían sucedido los hechos, por lo que sumó los agravantes de criminis causa y por mediar violencia de género.







Al respecto InformateSalta dialogó con el abogado defensor Orfeo Maggio quien amplió los detalles: “Se amplió la acusación a un delito más grave, de femicidio, y por otro lado los delitos de criminis causa, que mata para robar”.

Para ser más claro indicó que “esa es la acusación central que amplía el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, solamente el menor el cual supuestamente cometió el ilícito está en carácter de autor, los demás no tienen una calidad de autor o partícipes primarios, sino secundarios, esto quiere decir que prestaron colaboración pero no de carácter esencial”.

Por otra parte comentó que los detenidos “mantuvieron en declaraciones similares a las anteriores donde desligan su responsabilidad, que no participan en el hecho, sino que fue el menor quien luego los convocó”.

No obstante resaltó que existen “situación particulares”, ejemplificando con dos de los detenidos, Bonifacio y Caro, de quienes comentó que “exponen que se enteran de la situación, de una persona muerta en una camioneta cuando van llegando al lugar donde el menor se descarta, existen testimonios coincidentes que esas personas no tocaron el cuerpo, entonces el delito de los cuales estarían en curso y es la gran discusión que si participaron del homicidio, que a mi parecer no lo hicieron, o son meros encubridores”.