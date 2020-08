"¿Y tu ropa interior?" El mensaje de un acosador a una nena de 9 años

Una mujer logró engañar a un hombre de 26 años que acosaba a su hija de 9 a través de la red social Tik Tok. Ocurrió en Mar del Plata, donde fue radicada la denuncia.

La pequeña le contó a su madre que estaba recibiendo mensajes de un hombre que le hiciera una videollamada "encerrada en el baño" y le preguntaba sobre la ropa interior que llevaba puesta. La mujer reaccionó, se hizo pasar por su hija, consiguió hacer una captura de pantalla y denunció a un hombre de 26 años que actuaba desde un perfil de Tik Tok con un número radicado en la provincia de Córdoba.

"Mi hija me advirtió que alguien que no conocía le estaba hablando por Tik Tok", contó Natalia, la mamá, en las redes sociales. Según publica el diario Clarín, el acosador le decía a la niña que quería que fuera su novia y que no contara a nadie de las charlas que mantenían.



"Me hice pasar por mi hija al advertir que en la foto de perfil era un tipo grande. Lo saludé y ahí nomás me pidió el número, seguí hablando con este sujeto le explique haciéndome pasar por mi hija que no podía pasarle mi número porque mi mamá no me lo permitía, y me insistía", narró la mujer. El hombre insistió dos días más tarde y la mujer le dio el número para comunicarse por Whatsapp.

"Estaba dispuesta a ver que tan lejos llegaba este tipo y con el fin de verificar si eso era una cuenta falsa y obtener su número, y su foto para la denuncia correspondiente", contó Natalia, que "se llevó el mayor de los disgustos".

"Quería fotos de mi hija de tan solo 9 años y videollamadas", dijo la madre. "Este enfermo sabía perfectamente que mi hija tiene 9 años por que yo se lo dije", agregó.





"Lo atendí, lo hice apuntando (la cámara) solo el hombro y silenciado el micrófono y veo su rostro", aseguró la mujer, que alcanzó a realizar una captura de pantalla antes de cortar la comunicación. Luego realizó la denuncia en la comisaría 16 de Mar del Plata, llevando como prueba la foto del acosador, que continuó insistiendo.

"Este tipo me sigue escribiendo y me dice si lo extrañe y después me pide que seamos novios virtuales, seguido eso me pregunta que llevo puesto a lo que respondí una remera y un pantalón y no conforme con eso me pidió detalles de la mi ropa interior, o sea de la ropa interior de mi hija de 9 años", contó alarmada.



Fuente: Diario Clarín