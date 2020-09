La espera terminó: River vuelve a jugar y visita a San Pablo por la Copa Libertadores

Para River, la demora fue un poco más larga que la del resto, ya que no se presentó a jugar en la primera fecha de la fallida Copa Superliga, adelantándose al parate que se venía, allá por marzo pasado. Este jueves, desde las 19, el equipo de Marcelo Gallardo romperá con la inactividad cuando se plantel por la Copa Libertadores en el Morumbí para verse las caras con San Pablo, un elenco brasileño más temible por su historia que por su presente.

Las cosas en el Grupo D están bien apretadas, ya que el martes por la noche Liga de Quito dio la nota al imponerse 1-0 sobre Binacional de Perú como visitante, y lidera la zona con seis unidades. De los tres juegos que le quedan al equipo ecuatoriano, dos son en la altura de su ciudad, por lo que sus aspiraciones para pasar de fase crecieron considerablemente tras el triunfo en Perú. Así, River y San Pablo, ambos con tres unidades, podrían disputar este jueves un partido clave para determinar el futuro de ambos en el certamen. Para colmo, Binacional también tiene tres puntos.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan con las anunciadas bajas de Milton Casco, positivo de coronavirus, y Lucas Pratto, lesionado; aunque el delantero viene siendo una pieza que sale desde el banco desde hace rato. El misterio que conservaba el DT se limita a la formación táctica, ya que podría hacer uso de una línea de 5 defensores, con el ingreso de Robert Rojas como tercer central, o un mediocampo de cuatro volante, con Julián Alvarez de carrilero.

Con nulo rodaje encima, algo que destacó Gallardo como un elemento que favorece a su rival, poco análisis previo se puede hacer del elenco millonario, que se presentó oficialmente por última vez a inicios de marzo pasado, con un histórico 8-0 sobre Binacional de Perú en el Monumental.

Por el contrario, San Pablo desde hace rato que lidia con las contradicciones de jugar al fútbol en medio de la pandemia. Desde finales de julio que el brasileño volvió al ruedo. En total, lleva 13 partidos jugados, con una irregular marca de seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Para enfrentar a River no contará con su figura más emblemática: el ex lateral derecho de Barcelona Dani Alves, afuera por una fractura en su brazo. Ante su ausencia, la esperanza de los dirigidos por Fernando Diniz estará puesta en el veterano mediocampista ofensivo Hernanes, ex Lazio, Inter y Juventus. Claro que con 35 años, su mejor momento ya ha pasado.

Formaciones, hora y TV

SAN PABLO: Tiago Volpi; Vinicius, Diego, Léo, Reinaldo; Tché Tché, Sara, Hernanes, Igor Gomes; Vitor Bueno, Boia o Pablo. DT: Diniz.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri: Rojas o Alvarez, E. Pérez, I. Fernández, De la Cruz; Borré, Suárez. DT: Gallardo.

Estadio: Morumbí (Brasil). Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Hora: 19. TV: ESPN 2.