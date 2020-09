Quilodrán condenó el “bochorno” de Ameri: “Me parece un hecho absolutamente repudiable”

En InfomateSalta por Canal 9 Multivisión, el dirigente kichnerista consideró que “una inconducta de tal naturaleza” atenta contra el sistema de representación. “No estamos para que alguien no esté a la altura de las circunstancias”, dijo.

Tras el escándalo en el Congreso de la Nación, Gonzalo Quilodrán, dirigente kichnerista, en InformateSalta por Canal 9 Multivisión, condenó la actitud del diputado nacional Juan Ameri, quien mantuvo intimidad con su pareja durante la sesión virtual.

"Me parece un hecho absolutamente repudiable"

En la oportunidad, señaló que el Frente de Todos está compuesto por muchos partidos políticos, y no pueden permitir que alguien no esté a la altura de la circunstancias. “Es una enorme responsabilidad, la verdad que la Argentina necesita madurez, responsabilidad, y es lo que queremos mostrar la ciudadanía”.







Asimismo señaló que una actitud de tal magnitud atenta contra la democracia. “La verdad que una inconducta de esta naturaleza lo que hace es hacer mella al sistema de representación, los políticos no nacen de un repollo, y me parece que la sociedad en su conjunto repudia este tipo de actitudes que no se condice con la necesidad actual que merece la sociedad”

Por último, hizo foco en la conformación de las listas. “En este caso es una lista del año 2017, él entra para reemplazar a un candidato que había accedido a otro cargo (Leavy) habría que hacer una revisión del primer candidato titular hasta el último suplente”, finalizó.