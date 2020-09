Alberto Fernández se refirió al escándalo que protagonizó el ex diputado Ameri

“Lo que ocurrió con (Juan) Ameri degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reír o llorar”, aseguró Alberto Fernández durante una entrevista con Radio 10 cuando fue consultado sobre el caso del ahora ex legislador salteño que ayer protagonizó un escándalo durante una sesión de la Cámara de Diputados.

En esa línea, Fernández dijo que sintió “indignación” al enterarse de lo que ocurrió y consideró que “un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar es que no pase nada, porque si no, en la política todo nos iguala. Es algo grave y la política no debe pasarlo por alto”.