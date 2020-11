Zona roja: “Hay que darles un lugar a quienes lo ven como un trabajo”

Luego que vecinos del barrio Hernando de Lerma elevaran una nota al Concejo Deliberante para exigir un lugar alejado de sus viviendas destinado a la prostitución, Fernando Ruarte, concejal de la ciudad, en InformateSalta por Multivisión Federal, coincidió en la necesidad de “darles un lugar a quienes realmente no están siendo explotadas y lo ven como un trabajo”.

En la oportunidad, señaló que se trata de una problemática muy compleja, que no se resuelve de un día para el otro “Es necesario escuchar a todas las partes involucradas, es un tema complejo, que viene de muchos años, hay que hacer algo para que los vecinos no se sigan quejando y estas compañeras quizás tengan donde practicar su actividad”.





Por su parte, el abogado José Ortín, en el mismo medio, aclaró que la prostitución es una actividad que no está prohibida. “Si una persona ejerce la prostitución por si mismo puede hacerlo, no está prohibido siempre y cuando no lo haga en la vía pública, y no haya detrás una persona que obtenga algún tipo de provecho de carácter económico por la prostitución de otro”, dijo.

En ese sentido, agregó que el ejercicio de la prostitución en la vía publica se considera una contravención que está sancionada con días de arresto o con multas, mientras que la facilitación de la prostitución tiene una pena grave que parte de los 4 años.

En contrapartida, indicó que quiénes ejercer la prostitución, en su mayoría, son personas vulnerables que tal vez no tiene otra forma de obtener otro tipo de ingresos y están excluidas de la sociedad. “Muchas personas no desean realizar esta actividad pero no tienen otra forma de poder obtener algún tipo de ingreso"

"El Estado tiene que darle protección, seguridad y contención"

Por último, Ruarte y Ortíz coincidieron en la necesidad de buscar soluciones de fondo. “Eso sería lo más conveniente, hay que escuchar a todas las partes intervinientes”, sentenció el edil.