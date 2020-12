Estudiantes recuperó la memoria y venció a Vélez en Liniers

Estudiantes de La Plata (4 puntos) recuperó la memoria y superó como visitante a Vélez Sarsfield (6) por 3-2, en partido válido por la tercera fecha, zona B, fase Complementación, de la Copa Diego Armando Maradona.

En el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers, el conjunto ‘pincharrata’, que hoy estrenó DT con el interinato de Pablo Quatrocchi, cortó una serie negativa de 15 encuentros sin triunfos.

Diego García (Pt. 17m.), Lautaro Giannetti en contra (Pt. 37m.) y Lucas Rodríguez (Pt. 44m.) convirtieron para el elenco visitante, que ganó su primer encuentro tras la reanudación de la actividad futbolística.

Cristian Tarragona (Pt. 6m.) y Ricardo Alvarez (Pt. 39m.) anotaron para Vélez, que está en semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Lanús, en enero próximo.

El período inicial entregó un verdadero festival de goles. Arrancó mejor el equipo local y una magnífica definición de Tarragona (6m.), por encima de la cabeza de Mariano Andújar, le otorgó la ventaja inaugural a los de Liniers.

Pero Estudiantes, el conjunto que apenas había marcado un tanto en los 8 encuentros anteriores en el certamen, estaba dispuesto a reaccionar. Así, sobre los 17m., el uruguayo Diego García metió un fuerte remate, bajo, desde fuera del área, que se tradujo en el 1-1 parcial.

Los dos continuaban alternándose en el dominio, con una zona central que asomaba como mero espacio de tránsito. Y en una incursión ofensiva de Angel González, el centro del ex Godoy Cruz de Mendoza encontró el apurado rechazo de Giannetti, que provocó el 1-2 (37m.).

No duró casi nada la alegría del ‘Pincha’, ya que ‘Ricky’ Alvarez ejecutó un tiro libre (convirtió su tercer gol por esta vía en el torneo), la barrera se abrió y la pelota se anidó en la red del guardavallas visitante (2-2).

Pero antes de la finalización de la etapa, Estudiantes golpeó nuevamente, con un disparo con el borde externo del botín derecho de Lucas ‘Tití’ Rodríguez (44m.), que dejó sin asunto a Hoyos (2-3)

En el segundo período, el ritmo decreció, los cambios y las lesiones (Sarmiento, Colombo) hicieron más trabado y demorado el desarrollo, sin que Vélez pudiera presionar arriba y exigir en forma continua a Andújar.

Por el contrario, Estudiantes continuó manejando los hilos, con una criteriosa tarea del pibe David Ayala, bien apuntalado por el uruguayo García, que se animó a progresar cada vez que tomó contacto con el balón.

Así, el conjunto platense cortó la peor racha adversa de su historia y volvió a festejar una victoria, después de más de 10 meses, ya que el anterior éxito databa de un 3-1 sobre Unión de Santa Fe, en febrero pasado.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Pablo Galdames y Ricardo Alvarez; Ricardo Centurión, Lucas Janson y Agustín Bouzat; Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Nicolás Pasquini; David Ayala; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García y Angel González; Leandro Díaz. DT: Pablo Quatrocchi.

Goles en el primer tiempo: 6m. Tarragona (VS); 17m. Diego García (E); 37m. Giannetti en contra (E); 39m. Alvarez (VS); 44m. Lucas Rodríguez (E).

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Tomás Cavanagh por Brizuela (VS); 18m. Luca Orellano por Bouzat y Federico Mancuello por Alvarez (VS); 19m. Gabriel Di Pizio por Sarmiento y Martín Cauteruccio por L. Díaz (E); 27m. Nicolás Bazzana por Colombo (E); 33m. Hernán De la Fuente por Guidara y Juan Martín Lucero por Centurión (VS); 43m. Iván Gómez por L. Rodríguez (E).

Amonestados: Giannetti, Brizuela, Cavanagh, Mancuello (VS) Pasquini, Lucas Rodríguez (E)

Cancha: José Amalfitani

Arbitro: Jorge Baliño.