Tras el caso de Levinton, alarma el crecimiento de infartos: "Dormir mal es tan dañino como fumar"

Tras conocerse que Joaquín Levinton, cantante de Turf, sufrió un infarto que sorprendió por su edad y su buen estado físico aparente, InformateSalta consultó al cardiólogo Ricardo León de la Fuente para entender qué está pasando y por qué estos eventos son cada vez más frecuentes en personas menores de 50 años.

El especialista explicó que este fenómeno dejó de ser excepcional. “Cada vez lo estamos viendo más frecuentemente”, afirmó, y señaló que el caso del músico “es un ejemplo de lo que ocurre cuando la enfermedad avanza sin que uno lo note”. Según sostuvo, durante décadas la medicina comenzó a prevenir la aterosclerosis, la causa principal de los infarto, demasiado tarde: “Antes empezábamos a prevenirla a los 25 o 50 años, pero ya en ese momento la enfermedad está avanzada”.

El cardiólogo remarcó que la prevención debe iniciar mucho antes. “La prevención esencial empieza cuando uno es niño, enseñando a comer bien, dormir y moverse. Eso debería hacerse antes de los 20 años”, explicó. Luego llega la prevención primaria, que incluye nueve factores clave: alimentación saludable, peso adecuado, no fumar, actividad física periódica, control del estrés, chequeo de glucosa, colesterol y presión arterial, y un elemento que hoy se considera determinante: dormir bien. “Dormir mal es tan importante para generar un problema como fumar”, advirtió.

Para León de la Fuente, el ritmo de vida actual es parte del problema. “Vemos en la gente joven mucho empleo, estrés, dormir mal, no cuidarse. No tener la chance de ir al médico a controlar el azúcar, el colesterol y la presión. Todo eso lleva a que estos accidentes sean más frecuentes”.

El especialista insistió en que muchos síntomas se subestiman, especialmente en mujeres. “Tienen la capacidad de dejar su consulta para después. Primero le duele el pecho y dicen ‘debe ser que me peleé con mi marido’ y lo dejan pasar. Y el tiempo es oro”. Resaltó que los signos de alarma no son solo el dolor en el pecho: “Si te falta el aire, te cansás más que antes o sentís algo distinto a lo habitual, hay que consultar”.

También diferenció el infarto del paro cardíaco. “Un paro cardíaco puede ser una de las consecuencias del infarto. El infarto puede debutar directamente con una muerte súbita”, explicó. En ese escenario, la rapidez es vital: “La inmediatez salva músculo. Actuar rápido genera menos secuelas y una recuperación más fácil”.

En el marco de las fiestas, donde aumentan los excesos y descuidos, el cardiólogo recordó que “todos los elementos de la prevención se ponen en juego y solemos olvidarnos de la salud”. Recomendó evitar excesos, mantenerse controlado y preservar los hábitos saludables incluso en épocas de celebración: “No digo que la gente no brinde ni disfrute, sino que lo haga con conciencia”.