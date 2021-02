Paritarias: “No me voy a levantar de la mesa de negociación hasta no tener un acuerdo"

Propio de esta época del año, en la que se alista el inicio de clases, también es momento para el debate de las paritarias, con los gremios sentados en la mesa para definir cómo serán los posibles aumentos para las distintas actividades.

Desde la Municipalidad de Salta Capital esperan definiciones tanto desde Nación como del ámbito provincial para pensar su oferta de incremento salarial, pero con el objetivo de entablar un diálogo fecundo y encaminado.

Así lo señaló en diálogo con CNN Salta -9.7 MHZ- José Luis Gambetta, secretario de Gobierno municipal, quien recalcó en que es necesario el consenso cuando la comuna está con los recursos ajustados. “Solo hay acuerdos cuando sobra la plata y no es esta la ocasión, cuando no hay plata, cuando la provincia no tiene los medios necesarios, cuando debemos tocar la puerta de Nación, cuando debemos maximizar el poco dinero que tenemos, obviamente habrá diferencias de criterios”, señaló.

No obstante señaló que, por pedido de la intendenta Bettina Romero, “no me voy a levantar de ninguna mesa de negociación hasta que no nos pongamos de acuerdo, los sindicatos deben saber que debe ser así, no da para desencuentros a ultranza, da para trabajar y buscar un acuerdo, la discusión eterna no beneficia a nadie”, reflexionó el secretario.

Sobre el porcentaje a ofrecer, dijo que “hay que ver, no está definido todavía la cuestión nacional, veremos qué define Nación en general y después será la Provincia, donde el zapato ajusta mucho, allí será el turno del municipio”.

“Es impensable definir lineamientos si antes no tenemos lo nacional, que marca la política económica argentina”

Por otra parte, Gambetta habló del proyecto para la reforma de la Constitución, ratificando su acompañamiento. “Estoy de acuerdo con la reforma, no coincido con quienes dicen que no es momento, la Constitución debe ser actualizada y el momento es este, sino ¿qué diferencia hay con hoy a unos meses)”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que “si le preguntan a la gente, no le importa mucho (el tema), le importa que de apoco la economía vaya funcionando, son dos realidades distintas” que de todas manera trascienden por su importancia.