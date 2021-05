Argentinos derrotó a Atlético Nacional y se aseguró el primer puesto

Argentinos Juniors se aseguró el primer puesto de la Zona F al vencer a Atlético Nacional, de Medellín, por 1 a 0, en La Paternal, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así, el equipo local llegó a los 12 puntos en la cima de las posiciones de su zona, con 6 de ventaja sobre su escolta Universidad Católica, de Chile, cuando quedan 3 en juego.

En tanto que su rival colombiano, junto con Nacional, de Montevideo, cierran con 5, por lo que quedó abierta la clasificación por el segundo puesto, que se definirá en la última fecha, que se jugará el próximo miércoles 26, con el mismo horario de las 23 para ambos partidos: Nacional-Argentinos Juniors, en Montevideo; y Universidad Católica de Chile-Atlético Nacional, de Medellín, en Santiago de Chile.

El éxito del 'Bicho Colorado' fue logrado por el gol agónico de Emanuel Herrera, a los 44 minutos del segundo tiempo.

Desde el comienzo el sector medio del campo de juego mostró la imagen de una gran invasión: la de la mayoría de los que ejercieron tremenda presión por acaparar la pelota de un bando y del otro, quienes expusieron la similar idea de equipo corto para presionar alto.

Por eso la intención de poseer la pelota para darle mayor circulación con mejor ofensiva, no resultó saludable, al menos para los de la visita, ya que los del 'Bicho' se las ingeniaron con Gabriel Florentín y Jonathan Gómez para producir algunos desequilibrios y cargas peligrosas.

De esos intentos, el arquero Aldair Quintana, de reciente convocatoria a la selección colombiana, se lució al desviar con sus piernas por dos veces consecutivas dos claras situaciones de Argentinos, primero por la entrada de Jonathan Sandoval y luego del desvío por un remate de Jonathan Gómez (30 min).

A la vez que el 'Verde Paisa' generó algunas aproximaciones hacia el arco local, pero sin exigir las intervenciones de Lucas Chaves durante la apenas discreta primera etapa.

El segundo período impresionó como más dinámico por la disposición del conjunto visitante, maniatando al local y adelantando sus líneas en procura de una ofensiva más prolífica.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos se fue diluyendo esa impresión por la seguridad que ofrecían en el fondo los dirigidos por Gabriel Milito, que a su vez no encontraban respuestas para mejorar su juego ofensivo.

De todos modos, Argentinos encontró una buena ocasión para la apertura con un cabezazo de Jonathan Gómez que desvió con un frentazo Baldomero Perlaza sobre la línea, junto al caño derecho del arco colombiano (23 min).

De a poco fue mejorando el 'Bicho', que tuvo otra a favor con un violento derechazo del ingresado Gabriel Carabajal, que descolgó del ángulo derecho Aldair Quintana.

Los pasajes finales del encuentro se tornaron más emotivos. Primero, porque los de Medellín estuvieron a punto marcar en su única situación clara del partido, a través del tiro libre ejecutado por el ingresado Neyder Moreno, que se estrelló en el poste derecho del arco de Chaves.

Luego, Argentinos sacó provecho de la deficiente respuesta al juego aéreo de la defensa adversaria, por lo que tras el centro de un córner Kevin MacAllister bajó de cabeza la pelota para que la empalmara Herrera venciendo la resistencia del guardavalla colombiano.

Así, el equipo argentino logró el tan ajustado como merecido triunfo para asegurarse el primer puesto del Grupo F en la clasificación que ya tenía asegurada previamente para el pase a octavos de final, a la vez que comprometió el pasaje de su oponente.

Síntesis

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Jonathan Sandoval y Franco Moyano; Javier Cabrera, Gabriel Florentín y Jonathan Gómez; Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Mosquera, Geison Perea y Emanuel Olivera; Yerson Candelo, Brayan Rovira, Baldomero Perlaza, Alex Castro y Sebastián Gómez; Andrés Andrade; Jonathan Alvez. DT: Alexandre Guimaraes.

Gol en el segundo tiempo: 44m, Herrera (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: 27m, Gabriel Carabajal por Sandoval (AJ) y Emanuel Herrera por Avalos (AJ); 34m, Lucas Villalba por Elías Gómez (AJ); 36m, Vladimir Hernández por Castro (AN); 41m, Diego Sosa por Florentín (AJ) y Matías Romero por J. Gómez (AJ) y Neyder Moreno por Andrade (AN), y 45m+2, Brayan Córdoba por S. Gómez (AN).

Amonestados: Torrén, Carabajal y Sosa (AJ). Andrade y Alvez (AN).

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors).